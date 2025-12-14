Negocio de familia, las relaciones y transferencias en el Caso Brands

Por el caso Brands hay una decena de personas imputadas por blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentran hijos, hermanos y parejas sentimentales del exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands.

¿Qué rol jugaba cada miembro y allegado de la familia con la presunta trama que investiga el Ministerio Público?

El sobrino de Héctor Brands, Joshua Brands, era el encargado de las redes sociales de la Fundación Movimiento Nueva Generación. De acuerdo al informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, Joshua formaba parte de Services Solutions, S.A., sociedad en la que aún aparece como tesorero.

El informe de la UAF detalla que Joshua realizó viajes a México, España, Brasil, Italia, Colombia, Suiza, Cuba, Francia y República Dominicana.

Joshua no ha sido aprehendido por las autoridades. Su paradero es desconocido.

Services Solutions, S.A. es una pieza clave del rompecabezas. Aunque no aparece actualmente en su junta directiva, Héctor Brands es accionista mayoritario de esta sociedad a la que fueron depositados millones de dólares. Entre esas transferencias, destaca una por 1,8 millones de dólares de Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad presidida por Elvis Rodríguez, presunto testaferro de Héctor Brands y director ejecutivo de Movimiento Nueva Generación.

Rodríguez aparece en el informe de la UAF vinculado a 13 sociedades, así como a la Asociación Social y Cultural Nueva Generación. de la cual fue representante legal. El argumento de los fiscales por el enriquecimiento injustificado de Héctor Brands es que recibió transferencias de sociedades con las que no había declarado tener ninguna relación, y que empresas se habrían beneficiado con jugosos contratos luego de que fuera electo diputado y asignado posteriormente director de Pandeportes. Rodríguez habría sido una pieza clave para realizar esas transferencias.

Entre los hijos de Brands que han sido imputados cargos se encuentran Aimar Abdala Cedeño, Aldair Brands y Héctor Alberto Brands Orozco. Aimar y Aldair aparecen como presidente y tesorero respectivamente en la sociedad Shot Nation, S.A.

De acuerdo al Ministerio Público, Aldair recibió más de 70 mil dólares en transferencias de Service Solutions, S.A.; Aimar 33.784 dólares directamente de su padre y Héctor cobraba salio de 2 mil dólares en Service Solutions, S.A., recibió directamente 4.400 dólares de su padre, 48.410 dólares de Service Solutions, S.A. y 17 mil dólares de Multi Servicios Modernos.

Los tres se encuentran bajo medida cautelar de retención domiciliaria imputados con el presunto delito de blanqueo de capital.

En la sociedad Multi Servicios Múltiples, S.A., presidida por Elvis Rodríguez, aparecen como suscriptores la mamá de Héctor Brands, Ediluz Anayansi Brands y el hermano de Héctor, Félix Brands.

Félix Brands salió de Panamá con destino a Ecuador el 5 de diciembre. Su partida fue uno de los hechos que motivaron la Operación Bávaro de la Policía Nacional y el Ministerio Público para aprehender a los familiares de Brands antes que dejaran el país. De acuerdo a la defensa legal de Brands, Félix trabaja en Ecuador y no tiene intención de evadir a la justicia. Sin embargo, a la fecha no ha regresado a Panamá.