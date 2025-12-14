Negocio de familia, las relaciones y transferencias en el Caso Brands

Durante la dirección de Héctor Brands en Pandeportes se aprobaron más de 600 millones de dólares en contratos, de acuerdo al informe de la UAF. La principal empresa beneficiada fue Contructora Rigaservices, S.A con 170,7 millones de dólares, seguida por el Consorcio Deporte Panameño (conformado por Civil y Logística, S.A., Constructora NFL, S.A. y Compañía Jera, S.A.) con 77,1 millones de dólares y Civil y Logística , S.A. con 27,2 millones de dólares.Estos contratos no han sido denunciados, ni las empresas que los recibieron. Pero para la UAF los montos revelan la magnitud de los recursos públicos manejados por Brands.'En total se han procesado 39 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los cuales han sido solicitados por la UAF, y abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28 mil transacciones ejecutadas entre enero de 2019 y junio de 2025. Este volumen evidencia la existencia de una red financiera de alcance preocupante, en la que se detectan patrones reiterativos de movimientos irregulares de capital, indicios de blanqueo de capitales, posibles actos de corrupción y el uso sistemático de estructuras societarias como mecanismos para ocultar el origen real de los fondos', concluye el informe.El informe también detalla los movimientos de las tarjetas de crédito y cuentas corrientes de Brands. De su cuenta corriente de Banco General, salieron 2,1 millones de dólares y 210 mil de su tarjeta de crédito. De cuentas corriente de Banco Nacional utilizó 421 mil dólares, de sus tarjetas de crédito de Bac, usó más de 62 mil dólares y de su cuenta de ahorro de Banesco más de 152 mil.Por su parte, la cuenta corriente de Service Solutions, S.A., registró salidas por 9,6 millones de dólares.