La crisis en Honduras añade tensión a la región

El politólogo e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el Dr. Harry Brown Araúz, explicó a <b>La Estrella de Panamá</b> que la situación compleja de Honduras se debe a la combinación de dos factores: los resultados estrechos de la elección y un CNE débil para gestionar un contexto caracterizado por el fin del bipartidismo (nacionales y liberales) que manejó al país por décadas con la irrupción del partido Libre - una escisión del Partido Liberal surgida en 2011 y escorada hacia la izquierda.'Honduras tuvo un sistema de partidos bipartidista centenario, y ahora ese sistema de partidos es más pluralista, tiene tres partidos importantes. Por lo tanto, los patrones de competencia son muy distintos y los acuerdos que habían entre las fuerzas políticas, hay que revitalizarlos. Las oposiciones son más desleales de lo que eran antes', resumió Brown.Por otro lado, el especialista desmenuzó en su análisis que el organismo electoral se encuentra debilitado en términos técnicos, ya que el CNE se encuentra organizado en consonancia con criterios partidistas. Sus tres consejeros principales representan cada uno a su partido (Nacional, Liberal y Libre). 'Se han encontrado con la peor pesadilla de cualquier organismo electoral: tener unas elecciones estrechas. Independientemente de la injerencia de Estados Unidos, si la distancia entre el ganador y los perdedores hubiera sido mayor, no tendríamos este problema. Si bien podrían haber quejas y denuncias, el organismo lo hubiera manejado de mejor forma. Un resultado estrecho y un organismo electoral débil es la peor combinación posible para cualquier país', sentenció.