jueves 11 diciembre 2025
Dayana Navarro
Inicio
Multimedia
Videos
Dayana Navarro
Lourdes García Armuelles
11/12/2025 13:21
Videos
Video: Aprehenden a dos funcionarios públicos y un ex funcionario por delitos de peculado
Jaime Fernández
Policía Nacional
Operativos
Los capturados fueron ubicados en la comarca Ngäbe-Buglé, las provincias de Veraguas, Los Santos y Panamá
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
Juan Diego Vásquez cuestiona cómo se aprobaron $500 mil en una tarde.
(
Archivo | La Estrella de Panamá
)
Juan Diego Vásquez señala anomalías en transferencias a Municipio de Chame
Nacional
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, este jueves, durante la presentación de su Informe Anual de Derechos Humanos 2025
(
Roberto Barrios | La Estrella
)
Derechos Humanos en Panamá: persiste brechas críticas en mujer, niñez y acceso al agua
Nacional