Claves, riesgos y rutas: conclusiones del CLIPP Forum 2025

El desafío más urgente es la fragmentación de los modelos de gobernanza digital, de ciberseguridad y de IA a nivel nacional y regional. Los marcos normativos están desactualizados y carecen de armonización. Se identificó una brecha crítica en las capacidades de la fuerza laboral y en la protección de la infraestructura crítica. La ciberseguridad debe incorporar una perspectiva centrada en el ser humano, incluyendo el enfoque de género, dado que la violencia digital se ha convertido en una manifestación de la violencia sistémica. A pesar de los retos, se observan avances en la madurez regional y la cooperación, ejemplificada por la plataforma CESCIR Américas, que facilita el intercambio de inteligencia entre 52 equipos de respuesta en 22 países, incluido Panamá.