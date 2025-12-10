Panamá recibe $29 millones en regalías del cobre: ¿a dónde irá el dinero?

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, confirmó este miércoles 12 de diciembre que en septiembre se exportaron poco más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre que permanecían almacenadas en la mina ubicada en Donoso (Cobre Panamá). Esta operación generó regalías por más de $29 millones, fondos que —según indicó— fueron recibidos por el Estado hace pocos días. En conferencia de prensa, Moltó detalló el proceso mediante el cual se administrarán estos recursos, recordando que la exportación fue autorizada en el marco del Plan de Preservación y Gestión Segura. Subrayó que “desde un inicio esta medida no requirió actividad minera”, y añadió que se trató de “una decisión técnica prevista en el plan para garantizar la seguridad de las comunidades vecinas”. El ministro destacó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha asumido con seriedad las obligaciones derivadas del cierre temporal de la actividad minera, enfocándose en el cumplimiento de los compromisos ambientales y operativos. Recordó que la minería ha sido históricamente “un tema de debate intenso, de desconfianza y de divisiones”, donde “se han hablado de cifras, pero no de los rostros; se han hablado de millones, pero no de las escuelas, los médicos ni los caminos”. Afirmó que “esto se ha terminado” y que la administración actual busca actuar de forma distinta. Moltó explicó que mantener la seguridad ambiental en el sitio suspendido tiene un costo elevado. Reveló que, desde la detención de actividades en diciembre de 2023, el mantenimiento ha representado al menos $360 millones, lo que equivale a $15 millones mensuales. Ante esto, planteó la pregunta de si el Estado debía asumir ese gasto con fondos provenientes de los impuestos. La respuesta del gobierno, dijo, es “no”, ya que los recursos del Estado “deben dirigirse a las prioridades del país”.

¿A dónde irán los $29 millones por venta del concentrado de cobre?

El ministro anunció dos decisiones fundamentales sobre el uso de las regalías: Primero, que “la empresa pague el mantenimiento de la mina”, de modo que la venta del concentrado “financie el plan de preservación segura sin que el Estado tenga que asumir esta carga”. Segundo, que los recursos se utilicen de inmediato para atender a las comunidades y sus necesidades prioritarias. Recalcó que, por instrucciones del presidente de la República, “estos fondos pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país”. De los $29 millones recibidos, se ha ordenado que la inversión inicial sea “prioritaria y directa en infraestructura”, en línea con el principio de que “los beneficios deben llegar a los que más lo necesiten”. Los fondos forman parte de un programa nacional que iniciará en las áreas que históricamente no han recibido beneficios asociados a la actividad minera: Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, con planes de extenderse a otras regiones próximamente, detalló. “Esta medida no reactiva la minería. Es una decisión técnica para proteger a las comunidades y asegurar que el sitio se mantenga estable”, afirmó Moltó, subrayando que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino gestiona el tema minero “con responsabilidad, seriedad y absoluta transparencia”. Entre los proyectos prioritarios en comunidades cercanas a la mina de cobre de Donoso anunciados por Moltó se encuentran:

Omar Torrijos: inversión de $3.500.000 para la ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Coclesito, el suministro eléctrico para Nueva Esperanza y la mejora de caminos de acceso.

Donoso: inversión de $1.950.000 para construir caminos de penetración en Guásimo y para la reparación y ampliación del Centro de Salud de Coclé del Norte.

La Pintada: inversión de $1.250.000 millones de dólares destinada a la ampliación y equipamiento de la escuela de Llano Norte, mejoras en el sistema de captación de agua en Llano Grande y Llano Norte, y la reparación del camino que conecta ambas comunidades.