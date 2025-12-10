Panamá recibe $29 millones en regalías del cobre: ¿a dónde irá el dinero?

El ministro anunció dos decisiones fundamentales sobre el uso de las regalías: Primero, que 'la empresa pague el mantenimiento de la mina', de modo que la venta del concentrado 'financie el plan de preservación segura sin que el Estado tenga que asumir esta carga'. Segundo, que los recursos se utilicen de inmediato para atender a las comunidades y sus necesidades prioritarias.Recalcó que, por instrucciones del presidente de la República, 'estos fondos pertenecen a todo Panamá y se destinarán en su totalidad a obras públicas en beneficio del país'. De los $29 millones recibidos, se ha ordenado que la inversión inicial sea 'prioritaria y directa en infraestructura', en línea con el principio de que 'los beneficios deben llegar a los que más lo necesiten'.Los fondos forman parte de un programa nacional que iniciará en las áreas que históricamente no han recibido beneficios asociados a la actividad minera: Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, con planes de extenderse a otras regiones próximamente, detalló.'Esta medida no reactiva la minería. Es una decisión técnica para proteger a las comunidades y asegurar que el sitio se mantenga estable', afirmó Moltó, subrayando que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino gestiona el tema minero 'con responsabilidad, seriedad y absoluta transparencia'.Entre los proyectos prioritarios en comunidades cercanas a la mina de cobre de Donoso anunciados por Moltó se encuentran: