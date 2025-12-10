Monarca noruego destaca liderazgo democrático de Mulino, Milei, Peña y Noboa en Latinoamérica

El presidente José Raúl Mulino fue recibido ayer por el rey Harald V de Noruega en el Palacio Real de Oslo.

Mulino fue recibido en una audiencia conjunta que también incluyó a los mandatarios Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Durante el encuentro, descrito como cordial y constructivo, el monarca conversó con los cuatro jefes de Estado sobre la importancia de fortalecer la democracia en el continente americano y la necesidad de respaldar esfuerzos regionales que promuevan la libertad y el respeto a los derechos fundamentales.

La situación de Venezuela ocupó un lugar central en la conversación, especialmente la lucha encabezada por la líder opositora María Corina Machado, quien este año fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su defensa pacífica de la democracia y los derechos políticos.

El rey Harald V felicitó a Panamá, Argentina, Ecuador y Paraguay por su papel como naciones que impulsan y protegen el sistema democrático en América Latina, así como por su apoyo a movimientos que buscan la libertad en países que atraviesan crisis políticas, como Venezuela.