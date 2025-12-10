El triángulo de sociedades de Héctor Brands, según el Ministerio Público

Héctor Brands se mantendrá detenido mientras avanzan las investigaciones en su contra por los delitos de presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capital. Investigaciones que iniciaron formalmente tras publicaciones de La Estrella de Panamá revelando una trama de transacciones bancarias sospechosas. Este miércoles 10 de diciembre se realizaron sendas audiencias a Brands y otras personas relacionadas al caso, entre ellas hijos, exesposa y novia actual. En la primera audiencia, la jueza de garantías determinó legal la aprehensión del exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), le imputó cargos por enriquecimiento injustificado agravado y decretó la medida cautelar de detención provisional. Brands había sido aprehendido en su casa ubicada en Los Senderos de Camino de Cruces el martes 9 de diciembre a las 7:09 de la mañana como parte de la Operación Bávaro entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. En total, nueve personas fueron aprehendidas y se decomisó 5 mil dólares de la casa de Brands. La defensa legal de Brands manifestó que los 5 mil dólares provienen de la empresa Service Solutions, S.A., en la cual Brands es beneficiario final y corresponden a su salario. Argumentan que debido a que sus cuentas bancarias han sido congeladas, la empresa emitió un cheque que fue canjeado a efectivo. Brands había renunciado a su derecho a la privacidad invitando al Ministerio Público a su domicilio y oficina. Sin embargo, las autoridades decidieron actuar en su propio tiempo, lo que la jueza consideró dentro de su potestad. El fiscal Eduardo Enrique Rodríguez reveló las razones detrás de la premura en el operativo. Señaló que recibieron información de inteligencia policial indicando que varios sujetos de interés se habían enterado que estaban siendo investigados y planeaban salir del país, apuntando como uno de ellos, Félix Brands (hermano de Héctor), salió hacia Ecuador y Joshua Brands planeaba salir también. La defensa destacó que Félix trabaja y vive en el país sudamericano, mientras que Joshua, de acuerdo a sus abogados, tenía un viaje agendado hace meses con su novia. El abogado de Brands, Víctor Orobio, incluso manifestó que había aconsejado a su cliente salir del país para, según el abogado, regresar y demostrar que no era un peligro de fuga. Héctor Brands efectivamente salió del país y llegó a Estados Unidos, pero el país norteamericano lo envió de regreso.

Enriquecimiento injustificado

Brands fue imputado con los cargos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales. Los argumentos de la Fiscalía se basan en una auditoría presentada por la Contraloría General de la República, junto con evidencia de transferencias monetarias entre distintas sociedades y personas vinculadas a Brands. La auditoría de Contraloría estima un enriquecimiento injustificado de 649 mil dólares. Al sumar otras transferencias, el Ministerio Público llega a la cifra de 3,8 millones de dólares entre el 2021 y 2024. ¿De dónde venía el dinero? Hay dos empresas claves en el caso Brands, una de ellas es Service Solutions, S.A., que recibió millones de dólares y en la cual el exdirector de Pandeportes es beneficiario final. Esta empresa se dedica, entre otras cosas, a vender puerta por puerta paquetes de televisión por cable, para la cual tiene un contrato con la empresa Tigo. Los fiscales no cuestionaron la legitimidad de los ingresos de Service Solutions, S.A. La otra empresa que es fundamental para entender el caso es Multi Servicios Modernos, S.A., una compañía que hace trabajos de limpieza. Entre otros contratos, es responsable de la limpieza en la Cinta Costera. Multi Servicios Modernos, S.A. transfirió 1,8 millones de dólares a Service Solutions, S.A. El Ministerio Público señala que la empresa de limpieza fue beneficiada con contratos durante el período de Brands como director de Pandeportes y que no se justifica la transferencia del dinero de la compañía a Service Solutions, S.A., dónde Brands es el benficiario final. Héctor Brands fue parte por muchos años de Multi Servicios Modernos, S.A., pero renunció a su puesto en la Junta Directiva al ser electo como diputado y cedió sus acciones a familiares, que posteriormente incluyeron a Elvis Rodríguez. Rodríguez ha sido señalado como presunto testaferro de Brands. Además de su presencia en sociedades vinculadas a la familia, también es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Movimiento Nueva Generación en la cual Brands jugó un rol activo. Los fiscales enfatizan que Brands nunca divulgó en su declaración patrimonial a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) mantener vínculos con Multi Servicios Modernos, S.A. De acuerdo al cálculo expuesto por el Ministerio Público, hay 649 mil dólares no justificados que aparecen en la conclusión de la auditoría de Contraloría, luego un incremento patrimonial de 554 mil dólares durante dirección en Pandeportes y 1,8 millones de dólares en transferencias entre Multi Servicios Modernos, S.A. y Service Solutions, S.A. Sumando todo esto, y otras transacciones, llegan a los 3,8 millones de dólares de presunto enriquecimiento injustificado. En esta etapa del proceso no se ha demostrado si Brands es o no culpable, y sus abogados aseguran que existe trazabilidad de todas las transferencias monetarias y pueden justificar cada centavo, pero la información presentada fue suficiente para la imputación de cargos. En el caso de enriquecimiento injustificado agravado, la pena establecida en el Código Penal es de 6 a 12 años.

Las compras de Brands

El exdirector de Pandeportes usó el dinero para algunas compras de lujo, así como el pago de tarjetas de crédito. Brands compró un brazalete de 10 mil dólares para su pareja, aretes por 6 mil dólares y un collar por 6 mil dólares. Además, depositó 800 mil dólares para pagar su tarjeta de crédito platinum. Brands vive junto a su pareja en una casa en Clayton que tiene un costo de alquiler mensual de 4.500 dólares y un contrato vigente hasta noviembre de 2026, según sus abogados. Brands permanecerá bajo detención provisional mientras se cumple el plazo de seis de investigación del Ministerio Público. La jueza reconoció que tiene claro arraigo en el país, con su familia, sus empresas y su casa, e incluso su distinción de “Héroe por Panamá”, pero al mismo tiempo apuntó que existe el riesgo de que se evada del proceso y que podría poner en riesgo evidencia del caso si es puesto en libertad. Para su abogado Pedro Meilán el caso ha sido mediatizado y la familia satanizada por meses. Cuestionó que recién tuvieron acceso al expediente el martes, ya que el Ministerio Público lo mantenía bajo reserva. Orobio, también miembro de la defensa, cuestionó por su parte las cifras utilizadas por la Fiscalía. “El fiscal se ha apartado del informe de Contraloría, ha aumentado cifras que no dice el informe. En un debate como este, manejar temas financieros y explicar en detalle los números es complicado. Hay otras consideraciones importantes que vamos a tratar y vamos entonces a utilizar en la fase que viene”, concluyó.