El triángulo de sociedades de Héctor Brands, según el Ministerio Público

Brands fue imputado con los cargos de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales. Los argumentos de la Fiscalía se basan en una auditoría presentada por la Contraloría General de la República, junto con evidencia de transferencias monetarias entre distintas sociedades y personas vinculadas a Brands.La auditoría de Contraloría estima un enriquecimiento injustificado de 649 mil dólares. Al sumar otras transferencias, el Ministerio Público llega a la cifra de 3,8 millones de dólares entre el 2021 y 2024.¿De dónde venía el dinero?Hay dos empresas claves en el caso Brands, una de ellas es Service Solutions, S.A., que recibió millones de dólares y en la cual el exdirector de Pandeportes es beneficiario final. Esta empresa se dedica, entre otras cosas, a vender puerta por puerta paquetes de televisión por cable, para la cual tiene un contrato con la empresa Tigo. Los fiscales no cuestionaron la legitimidad de los ingresos de Service Solutions, S.A.La otra empresa que es fundamental para entender el caso es Multi Servicios Modernos, S.A., una compañía que hace trabajos de limpieza. Entre otros contratos, es responsable de la limpieza en la Cinta Costera.Multi Servicios Modernos, S.A. transfirió 1,8 millones de dólares a Service Solutions, S.A. El Ministerio Público señala que la empresa de limpieza fue beneficiada con contratos durante el período de Brands como director de Pandeportes y que no se justifica la transferencia del dinero de la compañía a Service Solutions, S.A., dónde Brands es el benficiario final.Héctor Brands fue parte por muchos años de Multi Servicios Modernos, S.A., pero renunció a su puesto en la Junta Directiva al ser electo como diputado y cedió sus acciones a familiares, que posteriormente incluyeron a Elvis Rodríguez. Rodríguez ha sido señalado como presunto testaferro de Brands. Además de su presencia en sociedades vinculadas a la familia, también es director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Movimiento Nueva Generación en la cual Brands jugó un rol activo.Los fiscales enfatizan que Brands nunca divulgó en su declaración patrimonial a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) mantener vínculos con Multi Servicios Modernos, S.A.De acuerdo al cálculo expuesto por el Ministerio Público, hay 649 mil dólares no justificados que aparecen en la conclusión de la auditoría de Contraloría, luego un incremento patrimonial de 554 mil dólares durante dirección en Pandeportes y 1,8 millones de dólares en transferencias entre Multi Servicios Modernos, S.A. y Service Solutions, S.A. Sumando todo esto, y otras transacciones, llegan a los 3,8 millones de dólares de presunto enriquecimiento injustificado.En esta etapa del proceso no se ha demostrado si Brands es o no culpable, y sus abogados aseguran que existe trazabilidad de todas las transferencias monetarias y pueden justificar cada centavo, pero la información presentada fue suficiente para la imputación de cargos. En el caso de enriquecimiento injustificado agravado, la pena establecida en el Código Penal es de 6 a 12 años.