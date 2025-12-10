Las claves de la salida de María Corina Machado hacia Oslo

La salida de la líder opositora venezolana María Corina Machado de Venezuela rumbo a Oslo, donde recibiría el Premio Nobel de la Paz, estuvo rodeada de un operativo de alta complejidad y sigilo que, según versiones divulgadas por analistas y fuentes vinculadas, incluyó rutas alternas, maniobras de desinformación y apoyo internacional, según narró el reconocido periodista Casto Ocando, durante su programa en YouTube.

De acuerdo con los relatos difundidos, la salida de María Corina Machado fue resultado de una planificación que se habría extendido por varias semanas, ante los riesgos que implicaba su permanencia en territorio venezolano en medio de un contexto de alta tensión política.

Según estas versiones, la dirigente opositora se encontraba en un lugar no revelado, bajo estrictas condiciones de clandestinidad, desde donde habría sido trasladada durante varias horas por rutas alternas para evitar ser detectada. El desplazamiento se habría realizado bajo un esquema de compartimentalización de la información, en el que distintos equipos conocían solo partes del operativo.

Uno de los elementos clave señalados fue la aplicación de tácticas de desinformación y señuelos. Se habrían simulado posibles puntos de salida en distintas zonas costeras del país, con el objetivo de dispersar la atención de los organismos de seguridad.

Entre los puntos mencionados como parte de estas maniobras figuraron áreas cercanas a Puerto Cabello y Ocumare de la Costa, mientras que el punto definitivo se habría ubicado en el estado Falcón.

Las versiones indican que, una vez en la costa falconiana, Machado habría sido trasladada por vía marítima fuera de aguas venezolanas, con destino a Curaçao. En este tramo, siempre según los relatos divulgados, se habría activado un dispositivo de vigilancia aérea en el Caribe como medida de disuasión ante cualquier intento de intercepción.

Analistas sostienen que durante ese periodo se registraron movimientos aéreos visibles en la región, incluyendo vuelos de aeronaves militares estadounidenses en áreas cercanas al Golfo de Venezuela, lo que ha sido interpretado como una señal de respaldo y advertencia.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del Pentágono sobre una operación de extracción directa.

Otro elemento mencionado es la participación de activos de inteligencia y cooperación internacional, así como la presunta colaboración de funcionarios venezolanos que habrían facilitado tareas de contrainteligencia para desviar búsquedas y reducir riesgos durante el traslado. Estas afirmaciones se mantienen en el terreno de las versiones, sin pronunciamientos formales que las respalden.

Una vez fuera de Venezuela, Machado habría llegado a Curaçao, donde recibió atención médica preventiva debido al desgaste físico y emocional acumulado durante el proceso. Esta situación obligó a modificar su agenda inicial y posponer su llegada a Noruega, razón por la cual no asistió de forma presencial a la ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz.

Desde Curaçao, la líder opositora mantuvo comunicación con el Comité Noruego del Nobel para informar sobre su situación y confirmar su participación posterior en actividades oficiales. El viaje final a Oslo se realiza en un jet privado, con escalas previas.

Mientras tanto, el premio fue recibido en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó un mensaje en su nombre ante las autoridades del Comité Nobel y los asistentes.

En paralelo, el presidente del Comité Noruego del Nobel pronunció un discurso de fuerte contenido político, en el que cuestionó al régimen venezolano y defendió la legitimidad de la lucha democrática en ese país.

La salida de María Corina Machado y su esperada llegada a Oslo han generado un amplio impacto internacional, tanto por el simbolismo del reconocimiento otorgado como por las circunstancias que rodearon su traslado.