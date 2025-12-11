Cuánto costará preparar la cena de Navidad este 2025

La cena de Navidad para una familia de cuatro personas costará este año entre $54.85 y $96.85, dependiendo del corregimiento y del tipo de proteína elegida, según las encuestas de precios realizadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) del 5 al 10 de diciembre de 2025. Los monitoreos incluyeron supermercados de Juan Díaz, Bella Vista, Pueblo Nuevo, Santa Ana y Calidonia.

El análisis toma como referencia una cena básica con 25 productos tradicionales, entre ellos rosca de pan, arroz, guandú, vegetales, manzanas, uvas, ron ponche y una proteína de aproximadamente diez libras. Los precios muestran variaciones importantes entre sectores, así como entre proteínas como jamón, pavo, pavipollo y pollo.

En Juan Díaz, el costo total oscila entre $56.53 (con pollo) y $75.49 (con jamón) .

En Bella Vista, el rango es más elevado, desde $65.05 hasta $85.10, impulsado por incrementos en frutas, pan y proteínas .

En Santa Ana y Calidonia, los precios van desde $54.85 a $74.86.

Mientras que Pueblo Nuevo registra los costos más altos del conjunto, con un rango entre $66.83 y $96.85, debido principalmente al precio del jamón y de algunos productos importados.

Entre los 25 productos para la cena navideña que se monitorearon sus precios, se encuentran: rosca de pan sin nueces de 33 onzas; nueces mixtas (400 g); dulce de frutas (14 oz); aceitunas (7 oz); alcaparras (7 oz); arroz (5 libras); lata de guandú (15 oz.); 1 libra de papas; 1 libra de cebolla; 1 docena de huevos; manzanas, uvas y peras (una libra cada una); ron ponche (750 ml.) y piña en rodajas (20 onzas).

Acodeco explicó que la cena navideña modelo responde a un cálculo de referencia y que el costo final dependerá de las marcas, establecimientos y preferencias de cada familia.

La institución informó que continuará los monitoreos en otros puntos de la capital y en las provincias del país, dándolas a conocer en la página web de la Acodeco.