Cuánto costará preparar la cena de Navidad este 2025

La cena de <b><a href="/tag/-/meta/navidad">Navidad</a></b> para una familia de cuatro personas costará este año entre <b>$54.85 y $96.85</b>, dependiendo del corregimiento y del tipo de proteína elegida, según las encuestas de precios realizadas por la <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> del 5 al 10 de diciembre de 2025. Los monitoreos incluyeron supermercados de <b>Juan Díaz, Bella Vista, Pueblo Nuevo, Santa Ana y Calidonia</b>.El análisis toma como referencia una cena básica con <b>25 productos tradicionales</b>, entre ellos rosca de pan, arroz, guandú, vegetales, manzanas, uvas, ron ponche y <b>una proteína de aproximadamente diez libras</b>. Los precios muestran variaciones importantes entre sectores, así como entre proteínas como jamón, pavo, pavipollo y pollo.En <b>Juan Díaz</b>, el costo total oscila entre <b>$56.53</b> (con pollo) y <b>$75.49</b> (con jamón) .En <b>Bella Vista</b>, el rango es más elevado, desde <b>$65.05</b> hasta <b>$85.10</b>, impulsado por incrementos en frutas, pan y proteínas .En <b>Santa Ana y Calidonia</b>, los precios van desde <b>$54.85</b> a <b>$74.86</b>.Mientras que <b>Pueblo Nuevo</b> registra los costos más altos del conjunto, con un rango entre <b>$66.83</b> y <b>$96.85</b>, debido principalmente al precio del jamón y de algunos productos importados.Entre <b>los 25 productos para la cena navideña</b> que se monitorearon sus precios, se encuentran: rosca de pan sin nueces de 33 onzas; nueces mixtas (400 g); dulce de frutas (14 oz); aceitunas (7 oz); alcaparras (7 oz); arroz (5 libras); lata de guandú (15 oz.); 1 libra de papas; 1 libra de cebolla; 1 docena de huevos; manzanas, uvas y peras (una libra cada una); ron ponche (750 ml.) y piña en rodajas (20 onzas). Acodeco explicó que la cena navideña modelo responde a <b>un cálculo de referencia y que el costo final dependerá de las marcas, establecimientos y preferencias de cada familia</b>. La institución informó que continuará los monitoreos en otros puntos de la capital y en las provincias del país, dándolas a conocer en la página web de la Acodeco.