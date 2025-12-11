Estados Unidos incluye a Ramón Carretero en la Lista Clinton

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 11 de diciembre nuevas sanciones financieras contra figuras presuntamente vinculadas al círculo del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a tres sobrinos de su esposa, Cilia Flores, y al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.

Carretero se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela este 24 de septiembre.

Tras el accidente sufrió quemaduras y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Caracas.

Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la administración del [presidente Joe] Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

El empresario, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus supuestos negocios con el régimen chavista y por facilitar operaciones en el sector petrolero de Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas forman parte de un esfuerzo renovado para frenar la corrupción, el narcotráfico y la evasión de sanciones que —según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— sostienen económicamente al “régimen ilegítimo” de Maduro.

CARRETERO, BAJO LA LUPA

Entre los sancionados destaca Carretero, descrito por el Departamento de Tesoro como un empresario que ha mantenido contratos lucrativos con el gobierno venezolano y diversas operaciones comerciales con la familia Maduro-Flores.

OFAC señala que Carretero habría facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno de Venezuela, operando dentro del sector energético, considerado clave para la supervivencia financiera del chavismo.

Por estas actividades, Carretero fue designado bajo la orden ejecutiva 13850, que permite sancionar a quienes operen en el sector petrolero venezolano.