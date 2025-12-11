  1. Inicio
Estados Unidos incluye a Ramón Carretero en la Lista Clinton

Carretero se encontraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela este 24 de septiembre.
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 15:58
Carretero, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus negocios con el régimen chavista.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 11 de diciembre nuevas sanciones financieras contra figuras presuntamente vinculadas al círculo del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a tres sobrinos de su esposa, Cilia Flores, y al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.

Tras el accidente sufrió quemaduras y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Caracas.

Por su lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer “el fallido intento de la administración del [presidente Joe] Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.

El empresario, según el Departamento del Tesoro, es señalado por sus supuestos negocios con el régimen chavista y por facilitar operaciones en el sector petrolero de Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas forman parte de un esfuerzo renovado para frenar la corrupción, el narcotráfico y la evasión de sanciones que —según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— sostienen económicamente al “régimen ilegítimo” de Maduro.

CARRETERO, BAJO LA LUPA

Entre los sancionados destaca Carretero, descrito por el Departamento de Tesoro como un empresario que ha mantenido contratos lucrativos con el gobierno venezolano y diversas operaciones comerciales con la familia Maduro-Flores.

OFAC señala que Carretero habría facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno de Venezuela, operando dentro del sector energético, considerado clave para la supervivencia financiera del chavismo.

Por estas actividades, Carretero fue designado bajo la orden ejecutiva 13850, que permite sancionar a quienes operen en el sector petrolero venezolano.

TRES SOBRINOS DE CILIA FLORES

Junto con Carretero, Washington amplió su ofensiva contra el entorno familiar de Maduro al sancionar nuevamente a:

• Efraín Antonio Campo Flores

• Franqui Francisco Flores de Freitas

• Carlos Erik Malpica Flores

Los dos primeros, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron condenados en 2016 por conspirar para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos, aunque fueron liberados en 2022 tras recibir clemencia presidencial durante la administración del presidente Joe Biden.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambos retomaron sus actividades de narcotráfico tras regresar a Venezuela.

El tercero, Malpica Flores, antiguo tesorero nacional y exalto directivo de PDVSA, había sido retirado del listado de sancionados en 2022 para facilitar negociaciones políticas en Venezuela, hoy consideradas fallidas. Ahora vuelve a ser incluido por su rol dentro del aparato estatal.

Para los analistas, esas sanciones a los sobrinos de Flores representan un nuevo escalón en la estrategia de presión impulsada por la administración de Trump contra Maduro.

Además, el anuncio de estas sanciones financieras ocurre un día después de que la administración Trump se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

También Estados Unidos mantiene un despliegue de buques, aviones y más de 10 mil tropas. Los ataques a la denominada organización terrorista extranjera, liderada por Maduro, ha provocado la destrucción de 21 supuestas narcolanchas y la muerte de 85 hombres.

