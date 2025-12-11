Estados Unidos incluye a Ramón Carretero en la Lista Clinton

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambos retomaron sus actividades de narcotráfico tras regresar a Venezuela.El tercero, Malpica Flores, antiguo tesorero nacional y exalto directivo de <b>PDVSA</b>, había sido retirado del<b> listado de sancionados en 2022</b> para facilitar negociaciones políticas en Venezuela, hoy consideradas fallidas. Ahora vuelve a ser incluido por su rol dentro del aparato estatal. Para los analistas, esas sanciones a los sobrinos de Flores representan un nuevo escalón en la estrategia de presión impulsada por la administración de Trump contra Maduro. <b>Además, el anuncio de estas sanciones financieras ocurre un día después de que la administración Trump se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.</b>También Estados Unidos mantiene un despliegue de buques, aviones y más de 10 mil tropas. Los ataques a la denominada organización terrorista extranjera, liderada por Maduro, ha provocado la destrucción de 21 supuestas narcolanchas y la muerte de 85 hombres.