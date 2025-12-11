Contraloría revisará las transferencias a los gobiernos locales desde julio de 2024

La Contraloría General de la República anunció la tarde de este jueves 11 de diciembre que comenzó el proceso para emitir las resoluciones que permitirán poner en marcha, de manera inmediata, auditorías financieras integrales a municipios, juntas comunales y consejos provinciales en todo el país.

La decisión responde a una solicitud formal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pidió revisar todos los recursos transferidos a las entidades locales —incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales— desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

Además de las auditorías, el MEF pidió a la Contraloría General de la República la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables destinados a reforzar el control del gasto público y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales.