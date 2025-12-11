Contraloría revisará las transferencias a los gobiernos locales desde julio de 2024

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">La Contraloría General de la República</a> anunció la tarde de este jueves 11 de diciembre que comenzó el proceso para emitir las resoluciones que permitirán poner en marcha, de manera inmediata, auditorías financieras integrales a municipios, juntas comunales y consejos provinciales en todo el país.La decisión responde a una solicitud formal del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas" target="_blank"> Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a>, que pidió revisar todos los recursos transferidos a las entidades locales —incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales— desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.Además de las auditorías, el MEF pidió a la Contraloría General de la República la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables destinados a reforzar el control del gasto público y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales.