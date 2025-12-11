  1. Inicio
Contraloría revisará las transferencias a los gobiernos locales desde julio de 2024

La Contraloría General de la República informó que esas acciones se ejecutarán con rigor técnico, independencia y total transparencia.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 16:41
La decisión responde a una solicitud formal del Ministerio de Economía y Finanzas, que pidió revisar todos los recursos transferidos.

La Contraloría General de la República anunció la tarde de este jueves 11 de diciembre que comenzó el proceso para emitir las resoluciones que permitirán poner en marcha, de manera inmediata, auditorías financieras integrales a municipios, juntas comunales y consejos provinciales en todo el país.

La decisión responde a una solicitud formal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que pidió revisar todos los recursos transferidos a las entidades locales —incluyendo partidas, subsidios y demás fondos estatales— desde el 1 de julio de 2024 hasta la fecha.

Además de las auditorías, el MEF pidió a la Contraloría General de la República la elaboración de nuevos lineamientos, métodos y sistemas contables destinados a reforzar el control del gasto público y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales.

La Contraloría General de la República informó que esas acciones se ejecutarán con rigor técnico, independencia y total transparencia, en cumplimiento de su mandato constitucional y de la Ley No. 32 de 1984, orgánica de la entidad.

El anuncio de la Contraloría se conoce el mismo día que se revelara que dos trámites por un total de $500,000, destinados al Municipio de Chame, fueron refrendados el mismo día y en un lapso inferior a tres horas, de acuerdo con documentos del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de la Contraloría General de la República.

Juan Diego Vásquez, exdiputado y dirigente de la coalición Vamos, denunciara que denunció que las dos transferencias fueron aprobadas con una rapidez “atípica” dentro de los tiempos normales de verificación de la Contraloría.

Las imágenes, publicada en X, revelan que las transferencias ingresaron a la Contraloría el 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 a.m. y fueron refrendadas entre las 3:18 p.m. y 3:19 p.m., antes de ser devueltas a la entidad a las 3:23 p.m. del mismo día.

Los documentos indican que los montos —$250 mil cada uno— fueron gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Municipio de Chame, bajo el concepto de “apoyo económico destinado a la ejecución de obras comunitarias y programas de asistencia social”.

