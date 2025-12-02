Vamos exige al Ministerio de Economía y Finanzas aclarar transferencias extraordinarias a municipios

Un grupo de diputados de la bancada Vamos presentó este martes 2 de diciembre una solicitud formal de información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el fin de esclarecer las recientes transferencias extraordinarias realizadas a varios municipios del país.

Según los diputados, estos movimientos de fondos no se efectuaron mediante el procedimiento regular establecido en la Ley de Descentralización, lo que —advirtieron— impide conocer los criterios utilizados, las autorizaciones emitidas y las razones por las cuales solo ciertos municipios resultaron beneficiados.

Durante la entrega del documento, el diputado Lenin Ulate recordó que, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, anunció la aplicación de “correctivos”, aún no ha detallado qué ocurrió ni por qué se realizaron estas transferencias excepcionales.

Más temprano, Chapman confirmó que el MEF iniciará una investigación sobre los más de 4 millones de dólares transferidos a varios municipios, luego de las denuncias formuladas inicialmente por el exdiputado Juan Diego Vásquez y, posteriormente, por la exdiputada Yanibel Ábrego.

El ministro también señaló que ya sostuvo una conversación con la diputada Janine Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para atender sus inquietudes, y se comprometió a revisar e investigar el uso de “todos esos recursos”.

“Lo que estamos pidiendo es simple: que el MEF entregue los documentos que autorizaron estas transferencias y explique por qué se hicieron fuera del procedimiento establecido por ley”, manifestó el diputado Miguel Ángel Campos.

Por su parte, Prado destacó que la solicitud responde al compromiso de la bancada con la transparencia y la rendición de cuentas, y recordó que “todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos”.

Finalmente, el diputado Luis Duke indicó que el documento exige al MEF responder dentro de los plazos legales y publicar toda la información que permita esclarecer el origen, el destino y la justificación de los fondos transferidos.