Ministerio de Economía y Finanzas investigará denuncias sobre transferencias a municipios

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó la mañana de este martes 2 de diciembre que iniciará una investigación sobre las transferencias de más de 4 millones de dólares que se hicieron a ciertos municipios para así tomar acciones si se encuentran irregularidades.

Chapman reaccionó así a las denuncias hechas por el exdiputado Juan Diego Vásquez y posteriormente la diputada Yanibel Ábrego.

El ministro aseguró que ya conversó con la diputada Prado, quien es miembro de la Comisión de Presupuesto, para entender sus inquietudes.

Chapman se comprometió a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analizará e investigará el uso de “todos esos recursos”.

”De encontrarse algo indebido se van a tomar acciones al respecto que no le quepa duda a los panameños... Si identificamos debilidades van a ser debidamente corregidas, es más, vamos a examinar si tenemos la normativa adecuada.”, aseveró Chapman, durante su paso al Foro Económico de medios especializados.

El ministro enfatizó que se analizará si el uso de los fondos fue ilegal o, incluso siendo legal, si fue “no ético” o una “mala práctica”.

Subrayó que no tiene nada que ocultar y que actuará de forma correctiva si se identifican situaciones injustificables.

Chapman señaló que las denuncias han abierto una oportunidad para revisar los criterios de asignación de estos recursos, un tema que, según él, nunca se ha normado adecuadamente en la historia de Panamá.

”Eso es uno de los temas que vamos a investigar, por ejemplo, una de las cosas... es qué criterios utilizan, por ejemplo, para asignación de los recursos”.

El ministro sugirió que la asignación de fondos debería basarse en indicadores socioeconómicos (como distribución del ingreso, niveles de pobreza y empleo) y propuso que este debate sea una oportunidad para normar por ley los criterios de distribución para asegurar transparencia y sostenibilidad a largo plazo.

Respecto al control de los fondos, el ministro confirmó que ya ha conversado con el Contralor de la República, quien ejercerá el control previo y posterior en este proceso.

En relación con la preocupación sobre una posible “descentralización paralela”, Chapman mencionó que, si bien él no ha hablado con el exdiputado Vásquez, la conversación con la diputada Prado abordó legítimas preocupaciones ciudadanas.

Además, el ministro señaló que estudiará el espíritu original de las leyes que establecen los subsidios para los municipios que no generan suficientes recursos (como el Impuesto de Bienes Inmuebles, o IBI, y el PIOPS) para asegurar que se utilicen con las mejores prácticas presupuestarias.