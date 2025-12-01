Juan Diego Vásquez denuncia ‘extrañas transferencias’ por más de $4 millones a municipios

El exdiputado y presidente de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, advirtió sobre lo que calificó como una “extraña transferencia de recursos” provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia varios municipios del país, por montos que superarían los $4 millones.

Vásquez explicó que desde hace semanas ha estado siguiendo la pista a estos supuestos movimientos presupuestarios.

Según dijo en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, existe “una importante relación entre los municipios que han recibido fondos, los montos transferidos y el uso de estos recursos”, lo que ha levantado alertas dentro de la coalición.

Uno de los casos que destacó es el del Municipio de San Carlos, en Panamá Oeste, que recibió en el último año aproximadamente $500.000 de forma extraordinaria directamente desde el MEF. “Cerca del 90% de ese dinero ha sido destinado a la partida de donativos a personas”, cuestionó.

“Yo me pregunto entonces a qué uso pensamos que esos cerca de $500.000 están siendo invertidos en el Municipio de San Carlos, y si esto no es una segunda Descentralización Paralela por parte del Gobierno, que ha prometido hacer las cosas de forma distinta”, añadió.

Vásquez sostuvo que estas transferencias configuran una nueva modalidad de ingreso municipal no contemplada originalmente en la estructura presupuestaria.

“Han creado una línea de ingresos nueva que no existía, adicional al subsidio legal que reciben algunos municipios. Estos aportes provienen directamente del MEF en la mayoría de los casos, por lo que el ministro Felipe Chapman tiene muchas explicaciones que dar”, afirmó.

El dirigente destacó que la Ley de Descentralización establece que los municipios deben recibir al menos 500 mil balboas para invertir en desarrollo local. Sin embargo, dijo que varias alcaldías han recibido “cifras extraordinarias y anómalas” que superan ampliamente ese monto sin justificación clara.

Vásquez reiteró su llamado al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a aclarar el origen, el criterio y el propósito de estas transferencias. “Lo que está pasando no es normal, y el país merece una explicación”, concluyó.