El papa ora por la paz en su visita a Líbano

El <b><a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv">papa León XIV </a></b>rezó este lunes por la paz en <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/leon-xiv-pide-a-turquia-un-papel-estabilizador-en-un-mundo-conflictivo-HM17930887"><b>Líbano y Oriente Medio,</b> </a>en su segundo día de visita a este país multiconfesional golpeado por una <b>crisis multiforme.</b>La llegada del pontífice <b>peruano-estadounidense </b>ha despertado un gran entusiasmo en la población libanesa, que vive con el temor de un nuevo conflicto abierto con <b>Israel</b>.A pesar de la tregua de <b>noviembre de 2024</b> en su guerra contra el <b>movimiento islamista proiraní Hezbolá, Israel</b> ha intensificado sus ataques en <b>Líbano</b> en las últimas semanas. El gobierno está además bajo presión estadounidense para desarmar a los <b>combatientes de Hezbolá.</b>El lunes por la mañana, <b>León XIV</b> visitó el monasterio de<b> Annaya, </b>en las montañas del norte de<b> Beirut, </b>que alberga la tumba de <b>Charbel Makhlouf, </b>un monje maronita canonizado en<b> 1977 </b>y reconocido por unir a<b> cristianos, musulmanes y drusos.</b><b>Miles de fieles </b>lo recibieron con vítores y <b>lanzaron arroz </b>en señal de <b>júbilo</b>, mientras el <b>papamóvil</b> ascendía por el sinuoso camino hacia el monasterio, según reportaron fotógrafos de la AFP.'Para el mundo, pedimos paz. Especialmente la imploramos para el <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/papa-leon-xiv-llega-a-libano-antepongan-la-paz-a-todo-lo-demas-HJ18000447">Líbano </a></b>y para todo <b>Oriente Medio</b>', dijo desde el interior del monasterio de piedra, iluminado con velas.El domingo, el papa pidió a los libaneses que <b>'se queden' </b>en su país, donde el <b>derrumbe económico</b> iniciado en <b>2019 </b>ha provocado una emigración masiva.'Estamos lidiando con muchos problemas económicos, sociales y políticos', comentó <b>Elias Abu Nasr Chaalan,</b> un joyero de <b>44 años </b>y padre de <b>dos niños.</b><b>'Necesitamos tener esperanza y unirnos como libaneses',</b> aseguró, y señaló que el pontífice ya ha logrado acercar a las autoridades y líderes religiosos del país. <b>'Con nuestra unidad podremos superar las dificultades'.</b><b>León </b>llegó desde <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/el-papa-preside-su-primera-misa-en-turquia-tras-visitar-la-mezquita-azul-BI17974621">Turquía </a></b>el domingo en el marco de su primera visita al extranjero como pontífice.Después de su visita al monasterio de <b>Annaya</b>, se dirigirá a los obispos y al clero en el santuario de <b>Harissa</b>, también en el norte de <b>Beirut</b>, donde una gigantesca estatua de <b>Nuestra Señora del Líbano</b> domina el <b>Mediterráneo </b>desde una colina escarpada.También celebrará un evento interreligioso en la <b>plaza de los Mártires, </b>en el centro de <b>Beirut</b>, antes de reunirse con jóvenes en la sede del patriarcado de la<b> Iglesia maronita libanesa</b>, en <b>Bkerke</b>, en las afueras de la capital.Las autoridades han decretado festivos los días <b>1 y 2 de diciembre, </b>y han intensificado la seguridad, cerrado carreteras y prohibido las fotografías con drones.<b>Miles de personas salieron a las calles el domingo para saludar al pontífice, pese al mal tiempo.</b>León hizo un llamamiento a los gobernantes para que asuman el <b>'compromiso y la dedicación al servicio' </b>del pueblo libanés y urgió a la reconciliación en un país cuya guerra civil (1975-1990) dejó heridas que no han sanado.<b>'La paz es saber cómo convivir juntos, en comunión, como un pueblo reconciliado', </b>declaró el papa, quien recordó el 'éxodo de jóvenes y familias que buscan un futuro en otro lugar'.Aunque no hay cifras oficiales, el centro de investigación independiente <b>Al-Doualiya estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024</b>. La población actual se estima en 5,8 millones de habitantes, de los cuales más de un millón son refugiados sirios.