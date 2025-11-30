Papa León XIV llega a Líbano: ‘Antepongan la paz a todo lo demás’

<b>El pontífice elogió a aquellos que se 'atreven a quedarse'</b>, incluso cuando ello supone un sacrificio: <i>'Hay momentos en los que es más fácil huir o, simplemente, resulta más conveniente irse a otro lugar'</i>.<i>'Sabemos que la incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas producen aquí, como en otros lugares del mundo, una hemorragia de jóvenes y familias que buscan un futuro en otros lugares a pesar del gran dolor que representa dejar su patria'</i>, dijo León XIV en referencia a la diáspora de libaneses -15 millones en los últimos años-, según estimaciones.Y quiso subrayar el papel 'imprescindible' de las mujeres en el arduo y paciente compromiso de custodiar y construir la paz.<i>'No olvidemos que las mujeres tienen una capacidad específica para trabajar por la paz, porque saben custodiar y desarrollar vínculos profundos con la vida, con las personas y con los lugares'</i>, aseguró.<b>León XIV llega al país con el mayor porcentaje de católicos de Medio Oriente </b>y miles de personas se acercaron a pesar de la intensa lluvia a las carreteras a ver pasar el papamóvil.<b> Los cristianos son el 32% de la población, y el 80% de estos son católicos maronitas</b>, de los 5.8 millones que viven en el país, según el informe de 2025 de la organización Ayuda a la Iglesia que sufre (ACS) en el que se destaca la lenta desaparición de los cristianos, que en 1970 eran el 62%.