Darine Waked
Dayana Navarro
  • 25/11/2025 08:30
Video: Bomberos de Panamá enfrenta un déficit nacional estimado en 1,500 unidades

BCBRP: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
El director también explicó que la institución requiere 2,750 colaboradores entre personal operativo, técnico y administrativo, con un costo proyectado de B/.56.3 millones, de acuerdo con una presentación interna compartida por el cuerpo de socorro
