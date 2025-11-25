Video: Bomberos de Panamá enfrenta un déficit nacional estimado en 1,500 unidades

martes 25 noviembre 2025
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Últimas Noticias
La Llorona
Encuesta Vea Panamá
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
Últimas Noticias
Darine Waked
Inicio
Multimedia
Videos
Darine Waked
Dayana Navarro
25/11/2025 08:30
Videos
Video: Bomberos de Panamá enfrenta un déficit nacional estimado en 1,500 unidades
BCBRP: Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
El director también explicó que la institución requiere 2,750 colaboradores entre personal operativo, técnico y administrativo, con un costo proyectado de B/.56.3 millones, de acuerdo con una presentación interna compartida por el cuerpo de socorro
La gira se desarrolla en medio del debate nacional sobre el alcance de las misiones parlamentarias en el exterior.
Taiwán: Diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticas
Política
EN VIVO | Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este martes 25 de noviembre
Política