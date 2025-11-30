Caos aéreo en Venezuela: cierre de rutas internacionales satura el aeropuerto en Táchira

El aeropuerto internacional Cipriano Castro, en San Antonio del Táchira, Venezuela quedó desbordado tras la suspensión masiva de vuelos internacionales hacia Caracas, medida que duplicó la afluencia de usuarios y dejó a cientos de pasajeros varados dentro y fuera del país.

Muchos viajeros tuvieron que improvisar rutas alternas costosas y otras con múltiples escalas e incluso regresar por tierra para llegar a Venezuela, reportan medios de Táchira, como Crónica Uno.

Desde su reciente reactivación, en septiembre de 2023, apenas movilizaba unos 4.000 pasajeros a la semana. Pero a día de hoy, por las tensiones con Estados Unidos, el flujo supera el millar de usuarios diarios, una demanda que excede la capacidad operativa del puerto aéreo.

La crisis se desató tras una advertencia de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que alertó a pilotos y aerolíneas sobre el deterioro de la situación interna y la creciente actividad militar en Venezuela. En respuesta, varias aerolíneas internacionales detuvieron sus operaciones.

El mandatario Nicolás Maduro confirmó posteriormente la revocación de concesiones a Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, restringiendo aún más las opciones de viaje hacia y desde el país.

El pasado jueves 27 de noviembre, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informaron que venció el plazo de 48 horas otorgado a las aerolíneas para reanudar sus vuelos.

El aeropuerto Cipriano Castro, que opera vuelos hacia Maiquetía, Valencia y Barquisimeto con 27 frecuencias semanales, enfrenta un colapso inminente.

Un operador aeroportuario advirtió que, sin la reanudación de vuelos internacionales, la terminal “se quedará pequeña”.

“El flujo de pasajeros aumentó considerablemente. Solo el martes viajaron entre ida y vuelta más de 900 personas”, dijo. Los tres vuelos del miércoles hacia Caracas, realizados uno en la mañana y dos en la tarde, estaban completamente llenos.

Ante la saturación, fuentes aeroportuarias informaron de manera extraoficial que se evalúa activar cuatro nuevas frecuencias, posiblemente los lunes, miércoles y jueves, con Estelar y Rutaca. La medida busca aliviar la presión sobre la terminal y ofrecer más alternativas a los viajeros afectados.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa. Sin vuelos internacionales operativos y con un número creciente de pasajeros, el aeropuerto de Táchira enfrenta uno de sus momentos más críticos desde su reapertura.