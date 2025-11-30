Caos aéreo en Venezuela: cierre de rutas internacionales satura el aeropuerto en Táchira

<b>El aeropuerto internacional Cipriano Castro, en San Antonio del Táchira, <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela </a>quedó desbordado </b>tras la suspensión masiva de vuelos internacionales hacia Caracas, medida que duplicó la afluencia de usuarios y dejó a cientos de pasajeros varados dentro y fuera del país. Muchos viajeros tuvieron que improvisar rutas alternas costosas y otras con múltiples escalas e incluso regresar por tierra para llegar a Venezuela, reportan medios de Táchira, como <b>Crónica Uno</b>.Desde su reciente reactivación, en septiembre de 2023, apenas movilizaba unos 4.000 pasajeros a la semana. Pero a día de hoy, por las tensiones con <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, <b>el flujo supera el millar de usuarios diarios, una demanda que excede la capacidad operativa del puerto aéreo</b>.La crisis se desató<b> tras una advertencia de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA)</b>, que alertó a pilotos y aerolíneas sobre el deterioro de la situación interna y la creciente actividad militar en Venezuela. En respuesta, <b>varias aerolíneas internacionales detuvieron sus operaciones</b>.El mandatario <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b> confirmó posteriormente la revocación de concesiones a <b>Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol</b>, restringiendo aún más las opciones de viaje hacia y desde el país.El pasado jueves 27 de noviembre, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil <b>informaron que venció el plazo de 48 horas otorgado a las aerolíneas para reanudar sus vuelos</b>.El aeropuerto Cipriano Castro, que opera vuelos hacia Maiquetía, Valencia y Barquisimeto con 27 frecuencias semanales, enfrenta un colapso inminente.Un operador aeroportuario advirtió que, sin la reanudación de vuelos internacionales, la terminal <i>'se quedará pequeña'</i>.<i>'El flujo de pasajeros aumentó considerablemente. Solo el martes viajaron entre ida y vuelta más de 900 personas'</i>, dijo. Los tres vuelos del miércoles hacia Caracas, realizados uno en la mañana y dos en la tarde, estaban completamente llenos.Ante la saturación, <b>fuentes aeroportuarias informaron de manera extraoficial que se evalúa activar cuatro nuevas frecuencias, posiblemente los lunes, miércoles y jueves</b>, con Estelar y Rutaca. La medida busca aliviar la presión sobre la terminal y ofrecer más alternativas a los viajeros afectados.Mientras tanto, la incertidumbre continúa. Sin vuelos internacionales operativos y con un número creciente de pasajeros, el aeropuerto de Táchira enfrenta uno de sus momentos más críticos desde su reapertura.