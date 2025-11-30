  1. Inicio
En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 30 de noviembre de 2025

Por
Redacción
  • 30/11/2025 13:17
El sorteo dominical corresponde al 30 de noviembre de 2025 de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 30 de noviembre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5528. Los chances y billetes de este sorteo están hechos en alusión al Día Mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), conmemorado el día de mañana.

Te compartimos los números ganadores:

Primer Premio -

Letras -

Serie -

Folio -

Segundo Premio -

Tercer Premio -

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

