Nueva Constitución no arrancará con el próximo gobierno; ejecutivo apunta a elecciones 2029

Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, reiteró este domingo que el proceso para redactar una nueva Constitución busca que las elecciones generales de 2029 se desarrollen bajo un nuevo marco constitucional, una afirmación que definió como el objetivo central del proyecto constituyente impulsado desde el gobierno y acompañado por organizaciones ciudadanas.

Durante su participación en Debate Abierto, Bernal explicó que, la Asamblea Constituyente sesionaría entre mayo y junio de 2027, con la meta de entregar un texto final el 1 de julio de ese año. Este documento recorrería el país durante un año y luego sería sometido a referéndum en 2028.

“Lo que se quiere es que la elección del 2029 se haga bajo las nuevas reglas del juego”, dijo, subrayando que todos los funcionarios electos, designados o nombrados en ese proceso deberán hacerlo bajo un nuevo ordenamiento.

Esto dista de lo dicho por Bernal anteriormente, en el cual señalaba que la constitución empezaría a regir a partir de la entrada del próximo gobierno.

“Vamos a utilizar el 2028 para divulgarla y que entre a regir en el 2029, con el nuevo gobierno. Así no creamos traumas, en los adversarios de este proceso”, dijo a La Estrella de Panamá el año pasado.