Nueva Constitución no arrancará con el próximo gobierno; ejecutivo apunta a elecciones 2029

Bernal indicó que los candidatos deberán presentar previamente los proyectos de Constitución que defenderán
Por
Deborah Peña
  • 30/11/2025 12:53
Bernal confirmó que la meta es que el nuevo texto rija el proceso electoral de 2029.

Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, reiteró este domingo que el proceso para redactar una nueva Constitución busca que las elecciones generales de 2029 se desarrollen bajo un nuevo marco constitucional, una afirmación que definió como el objetivo central del proyecto constituyente impulsado desde el gobierno y acompañado por organizaciones ciudadanas.

Durante su participación en Debate Abierto, Bernal explicó que, la Asamblea Constituyente sesionaría entre mayo y junio de 2027, con la meta de entregar un texto final el 1 de julio de ese año. Este documento recorrería el país durante un año y luego sería sometido a referéndum en 2028.

“Lo que se quiere es que la elección del 2029 se haga bajo las nuevas reglas del juego”, dijo, subrayando que todos los funcionarios electos, designados o nombrados en ese proceso deberán hacerlo bajo un nuevo ordenamiento.

Esto dista de lo dicho por Bernal anteriormente, en el cual señalaba que la constitución empezaría a regir a partir de la entrada del próximo gobierno.

“Vamos a utilizar el 2028 para divulgarla y que entre a regir en el 2029, con el nuevo gobierno. Así no creamos traumas, en los adversarios de este proceso”, dijo a La Estrella de Panamá el año pasado.

Además, dio a conocer que una vez definidos estos criterios, la ciudadanía deberá escoger mediante votación a los representantes que integrarán la Asamblea Constituyente.“A toda la población ciudadana votar por las personas que consideren que deben ser constituyentes”, señaló.

Bernal indicó que los candidatos deberán presentar previamente los proyectos de Constitución que defenderán, y que se establecerá una revocatoria de mandato inmediata para quienes, ya electos, no cumplan lo prometido a los votantes.

La nueva Constitución modificaría las reglas vigentes e insistió en que la iniciativa no es “una constituyente electorera”, sino un proceso para modernizar el Estado, renovar las instituciones y reconstitucionalizar el país, dejando atrás la visión de que “quien llega al gobierno es dueño del Estado”.

Asimismo, Bernal, señaló que la hoja de ruta prevé que la etapa de alfabetización constitucional, iniciada en agosto del 2024, se mantenga hasta el 1 de julio de 2026, para luego dar paso a la fase de organización del mecanismo constituyente.

Añadió que es imprescindible la participación ciudadana en todas las etapas, la alfabetización continua y la formación de un “sentimiento constitucional” que permita asumir los cambios con responsabilidad colectiva.

