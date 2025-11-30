Nueva Constitución no arrancará con el próximo gobierno; ejecutivo apunta a elecciones 2029

Además, dio a conocer que una vez definidos estos criterios, la ciudadanía deberá escoger mediante votación a los representantes que integrarán la Asamblea Constituyente.<i>'A toda la población ciudadana votar por las personas que consideren que deben ser constituyentes'</i>, señaló.Bernal indicó que los candidatos deberán presentar previamente los proyectos de Constitución que defenderán, y que se establecerá una revocatoria de mandato inmediata para quienes, ya electos, no cumplan lo prometido a los votantes.La nueva Constitución modificaría las reglas vigentes e insistió en que la iniciativa no es <i>'una constituyente electorera'</i>, sino<b> un proceso para modernizar el Estado, renovar las instituciones y reconstitucionalizar el país</b>, dejando atrás la visión de que <i>'quien llega al gobierno es dueño del Estado'</i><b>.</b>Asimismo, Bernal, señaló que la hoja de ruta prevé que la etapa de alfabetización constitucional,<b> iniciada en agosto del 2024, se mantenga hasta el 1 de julio de 2026, para luego dar paso a la fase de organización del mecanismo constituyente.</b>Añadió que es imprescindible la participación ciudadana en todas las etapas, la alfabetización continua y la formación de un <i>'sentimiento constitucional' </i>que permita asumir los cambios con responsabilidad colectiva.