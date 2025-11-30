Violencia sexual: especialistas señalan fallas en prevención y tratamiento penitenciario

La diputada Paulette Thomas, de la coalición Vamos, expresó la urgencia de reforzar la prevención frente a los delitos sexuales, en el marco del análisis sobre la lista pública de ofensores sexuales, una herramienta que cobra relevancia en un país donde las familias están fragmentadas y la violencia parece haberse convertido en parte del entorno cotidiano.

Durante su participación en el programa Radar de TVN noticias, la diputada Thomas enfatizó que la raíz del problema no es solo jurídica, sino profundamente social.

“Necesitamos darles información a nuestros niños, educarlos, hacer docencia. Estamos ante un panorama de familias fraccionadas, una sociedad realmente enferma”, advirtió.

Para la diputada, el desafío va mucho más allá de publicar un registro con nombres de agresores. Su preocupación mayor es la normalización de la violencia dentro de los hogares, centros educativos y comunidades, fenómeno que ha erosionado la capacidad de reacción del país.

“Lo peor de todo es que ha normalizado la violencia, y es algo que no debemos permitir. Debemos poner un alto”.

La psicóloga especialista en atención penitenciaria, Melba Stanziola, añadió que, el Sistema Penitenciario no está realizando su misión.

“Qué estamos haciendo para que el Sistema Penitenciario cumpla su misión que establece la Constitución, que es la defensa social? Los ofensores llegan condenados... pero ¿qué tratamiento se les da?”, cuestionó.

La ley 146, permite la creación del Registro Nacional de Ofensores Sexuales, una base de datos pública, que permite identificar a las personas condenadas por este tipo de delitos, y que busca proteger a la ciudadanía, especialmente a niños, niñas y adolescentes, mediante la difusión controlada de información sobre quienes han sido hallados culpables por delitos sexuales.

Thomas insistió en que la prevención debe iniciar desde la niñez, no solo a través de leyes o sanciones, sino mediante una educación que forme a los menores en autocuidado, límites, denuncia y reconocimiento de situaciones de riesgo. Destacó que muchos casos de abuso se dan dentro del propio entorno de confianza, por lo que la información temprana se vuelve esencial.

La lista pública de ofensores sexuales, es solo un paso a un problema más grande: la violencia sexual que no puede abordarse solo desde la condena.

Thomas aprovechó el espacio para resaltar la necesidad de políticas que actúen desde la raíz. Su mensaje fue claro: el país no puede seguir enfocándose únicamente en el castigo, sino también en atacar las condiciones que permiten que estos delitos se repitan generación tras generación.

La herramienta permitirá a la ciudadanía identificar riesgos, pero si Panamá continúa normalizando la violencia y descuidando la educación en los hogares y escuelas, los delitos seguirán repitiéndose.