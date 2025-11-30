Violencia sexual: especialistas señalan fallas en prevención y tratamiento penitenciario

La diputada<b> <a href="/tag/-/meta/paulette-thomas">Paulette Thomas</a></b>, de la<b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos"> coalición Vamos</a></b>, expresó la <b>urgencia de reforzar la prevención frente a los delitos sexuales</b>, en el marco del análisis sobre la <b>lista pública de ofensores sexuales</b>, una herramienta que cobra relevancia en un país donde las familias están fragmentadas y la violencia parece haberse convertido en parte del entorno cotidiano.Durante su participación en el programa <b>Radar </b>de <b>TVN noticias</b>, la diputada Thomas enfatizó que la raíz del problema no es solo jurídica, sino profundamente social. <i><b>'Necesitamos darles información a nuestros niños, educarlos, hacer docencia. Estamos ante un panorama de familias fraccionadas, una sociedad realmente enferma'</b></i>, advirtió.Para la diputada, el desafío va mucho más allá de publicar un registro con nombres de agresores.<b> Su preocupación mayor es la normalización de la violencia dentro de los hogares, centros educativos y comunidades</b>, fenómeno que ha erosionado la capacidad de reacción del país.<i><b>'Lo peor de todo es que ha normalizado la violencia, y es algo que no debemos permitir. Debemos poner un alto'.</b></i>La psicóloga especialista en atención penitenciaria, <b>Melba Stanziola</b>, añadió que,<b> el Sistema Penitenciario no está realizando su misión</b>.<i><b> </b></i><i><b>'Qué estamos haciendo para que el Sistema Penitenciario cumpla su misión que establece la Constitución, que es la defensa social? Los ofensores llegan condenados... pero ¿qué tratamiento se les da?'</b></i><b>, cuestionó.</b><b>La ley 146, permite la creación del Registro Nacional de Ofensores Sexuales, una base de datos pública, que permite identificar a las personas condenadas por este tipo de delitos</b>, y que busca proteger a la ciudadanía, especialmente a niños, niñas y adolescentes, mediante la difusión controlada de información sobre quienes han sido hallados culpables por delitos sexuales.Thomas insistió en que <b>la prevención debe iniciar desde la niñez</b>, no solo a través de leyes o sanciones, sino mediante una educación que forme a los menores en autocuidado, límites, denuncia y reconocimiento de situaciones de riesgo. Destacó que <b>muchos casos de abuso se dan dentro del propio entorno de confianza</b>, por lo que la información temprana se vuelve esencial.La lista pública de ofensores sexuales, es solo un paso a un problema más grande: la violencia sexual que no puede abordarse solo desde la condena. Thomas aprovechó el espacio para resaltar la necesidad de políticas que actúen desde la raíz. Su mensaje fue claro: <b>el país no puede seguir enfocándose únicamente en el castigo, sino también en atacar las condiciones que permiten que estos delitos se repitan generación tras generación.</b>La herramienta permitirá a la ciudadanía identificar riesgos, pero si Panamá continúa normalizando la violencia y descuidando la educación en los hogares y escuelas, los delitos seguirán repitiéndose.