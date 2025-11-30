Lluvias obligan al Mides a pausar pagos de programas sociales: estos son los sectores afectados

En <b>Darién</b>, los pagos quedan suspendidos temporalmente en los corregimientos de: <b>Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimití y Garachiné</b>.En la <b>comarca Emberá Wounaan</b>, los puntos afectados corresponden a los corregimientos de: <b>Manuel Ortega, Cirilo Gaytora, Río Sábalo y Jigurudó</b>.El Mides indicó que <b>la reactivación de los pagos dependerá de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad</b>, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones sin poner en riesgo al personal ni a los beneficiarios.