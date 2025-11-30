Lluvias obligan al Mides a pausar pagos de programas sociales: estos son los sectores afectados

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó la suspensión temporal de los pagos de los programas de transferencia monetaria condicionada en 18 puntos de atención ubicados en la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan.

Según detalló la entidad en un comunicado, la medida responde a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo de crecida de los ríos, factores que impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática hacia las áreas de pago.