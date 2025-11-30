  1. Inicio
PANAMÁ

Lluvias obligan al Mides a pausar pagos de programas sociales: estos son los sectores afectados

Anuncian suspensión temporal de pagos del Mides por el clima. MIDES
Por
Emiliana Tuñón
  30/11/2025 11:00
El Mides detuvo temporalmente los pagos de sus programas sociales ante el riesgo de crecida de ríos y situaciones de inseguridad en las rutas.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó la suspensión temporal de los pagos de los programas de transferencia monetaria condicionada en 18 puntos de atención ubicados en la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan.

Según detalló la entidad en un comunicado, la medida responde a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo de crecida de los ríos, factores que impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática hacia las áreas de pago.

Lugares donde se suspenden los pagos

En Darién, los pagos quedan suspendidos temporalmente en los corregimientos de: Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimití y Garachiné.

En la comarca Emberá Wounaan, los puntos afectados corresponden a los corregimientos de: Manuel Ortega, Cirilo Gaytora, Río Sábalo y Jigurudó.

El Mides indicó que la reactivación de los pagos dependerá de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones sin poner en riesgo al personal ni a los beneficiarios.

