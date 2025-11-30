Elecciones en Honduras: candidata oficialista vota y pide participar ‘sin temor’ en las urnas

La candidata presidencial del gobernante <b>Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada</b>, votó este domingo en las <b>elecciones generales</b> que celebra <b><a href="/tag/-/meta/honduras">Honduras </a></b>y<b> exhortó a la población a acudir masivamente y 'sin temor' a las urnas</b> para<i> 'definir nuestro destino'</i>.<i>'No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas, usemos el derecho que tenemos al sufragio'</i>, declaró Moncada a periodistas antes de emitir su voto en Tegucigalpa.Moncada pidió a los ciudadanos salir a votar<i> 'sin temor' </i>y aseguró que el proceso transcurriría de forma pacífica tras la apertura de los centros de votación.<i>'El mensaje hoy es que salga la gente a votar sin temor'</i>, subrayó, y expresó su expectativa de una participación <i>'masiva'</i>.La aspirante de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país, <b><a href="/tag/-/meta/xiomara-castro">Xiomara Castro</a></b>, <b>reiteró su rechazo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)</b>, al que calificó de 'tramposo' y criticó por estar <i>'manejado por siete empresas privadas'</i>.Moncada afirmó sentirse preparada para asumir la presidencia del país y resaltó el potencial de Honduras para generar empleo mediante la democratización de la economía.<i>'Honduras tiene una grandísima riqueza, sólo hay que aplicar la ley. Habrá muchos empleos con la democratización de la economía'</i>, subrayó, tras defender la continuidad del 'proyecto de refundación' impulsado por la presidenta del país, Xiomara Castro.<b>Más de seis millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras están habilitados para votar en los comicios</b>, en los que se elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.<b>Los primeros resultados preliminares se darán a conocer unas cuatro horas después del cierre de las urnas</b>, previsto para las 5:00 p.m. hora local.