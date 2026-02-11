Comisión de Reformas Electorales avala reforma que elimina listas colectivas en libre postulación

La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó este miércoles la incorporación del nuevo artículo 365-A al Código Electoral, una propuesta presentada por el representante del PRD, Ricardo Torres, que modifica la forma en que podrán competir los candidatos por libre postulación para diputados en circuitos plurinominales. La iniciativa fue avalada con ocho votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

El nuevo artículo establece que, cuando se trate de candidaturas por libre postulación en circuitos donde se eligen varias curules, los aspirantes deberán participar de manera individual y no podrán conformar listas colectivas. Además, solo podrán postularse hasta un número equivalente a las curules disponibles en ese circuito.

Según la lectura oficial de la propuesta, “las postulaciones por libre postulación en circuitos plurinominales se realizarán de manera individual, por ciudadanos que participen de forma independiente, sin integrar lista alguna, participarán en la elección general de forma autónoma y se contabilizará individualmente para efecto del cumplimiento de los requisitos exigidos por este código”.

El texto también indica que el Tribunal Electoral reconocerá como candidatos a quienes obtengan la mayor cantidad de firmas válidas hasta completar el número de curules a elegir.

Durante la sesión, presidida por el magistrado Narciso Arellano Moreno, el exdiputado del PRD y proponente de la iniciativa, Ricardo Torres, sostuvo que la reforma busca ordenar la figura de la libre postulación dentro del sistema electoral.

De acuerdo con la sustentación, la adición del artículo pretende “finalizar regular de manera clara, equitativa y coherente la libre postulación en los circuitos plurinominales, garantizando el respeto a los principios constitucionales de igualdad, participación política, transparencia, representatividad democrática consagrada en el ordenamiento jurídico electoral vigente”.

El argumento central es que la normativa vigente fue diseñada principalmente para cargos uninominales o listas partidarias, lo que, según explicó, ha generado vacíos legales en el caso de circuitos con varias curules.

“La propuesta subsana dicho vacío al establecer que en los circuitos plurinominales las postulaciones por libre postulación se realicen de forma individual y autónoma, sin integración de lista, lo cual es consciente con la naturaleza independiente de esta modalidad de participación y evita una equiparación indebida con los esquemas propios de los partidos políticos”, dijo.