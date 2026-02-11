“La transparencia no puede limitarse a promesas ni a ejercicios parciales de información”. Así se pronunció la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) ante las revelaciones de este diario del lunes 9 de febrero con la nota: Asamblea Nacional: la promesa de transparencia que juega a los números.

El reporte periodístico evidenció que, más allá de la promesa del diputado presidente, Jorge Herrera (panameñista), no se ha publicado la planilla de la entidad de manera completa, con personal transitorio ni de los despachos de los diputados, o gastos de movilización, a pesar de prometerlo por escrito a La Estrella de Panamá.

“El debate en torno a las planillas y los números de la Asamblea Nacional reafirma una preocupación que hemos expresado con claridad”, manifestó la CCIAP.

El gremio precisó que en abril de 2025 hicieron un llamado directo para erradicar de raíz las llamadas “botellas” y “ese llamado se mantiene vigente, toda vez que el pasado 27 de enero, en cortesía de sala en la reunión de Junta Directiva de la Cámara, se le reiteró este llamado al Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera”.

El reporte periodístico reveló que en diciembre habían unos 5.661 funcionarios y en febrero 2.525 menos, según el portal de la Contraloría General de la República (CGR), sin que se evidencien despidos según dijeron a este medio diversos servidores públicos.

No obstante, la razón pudiera ser, añadieron los funcionarios, la falta de renovación de los contratos que no se publican en el portal del Legislativo, pero Herrera evitó contestar a La Decana sobre la planilla de su entidad.; misma que representa un 80% del gasto total de la institución.

La transparencia no es negociable y menos cuando se trata de fondos que provienen del esfuerzo de todos los panameños, añadió la CCIAP, presidida por Juan Arias.

“La transparencia no puede limitarse a promesas ni a ejercicios parciales de información. Es indispensable que exista claridad total, verificable y sostenida en el tiempo sobre quiénes trabajan, qué funciones cumplen y cómo se utilizan los recursos del Estado. Solo así se recupera la confianza ciudadana y se fortalece la institucionalidad”.

El pronunciamiento de la CCIAP se suma al de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Fundación Espacio Cívico, y del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola quienes solicitaron un diálogo serio de carrera administrativa y recalcaron que el gasto público no debe responder a las necesidades políticas.

Herrera se defiende

Este martes Herrera, un tanto exaltado, desde su curul, Herrera defendió la gestión en este órgano del Estado, la describió de transparente y que los cuestionamientos son ataques a la institución.

“Es injusto que esta Asamblea sea la piñata de las instituciones públicas, a través de diferentes temas que afectan el desenvolvimiento del mismo”.

Añadió “aquí se publica de todo: votaciones, planillas, rendiciones de cuentas, todo se ha hecho en este año. Y siguen, y siguen, y siguen los ataques a la institucionalidad de la misma”.

Herrera, presentó ayer un “informe de rendición de cuentas” ante la CGR, como dijo en su intervención “voy a las instituciones donde tengo que rendir cuenta”.

Según la publicación del Legislativo el informe contiene votaciones en tercer debate, la proyección en la página web de la planilla y la visibilidad de la asistencia al pleno.

Sin embargo, hasta ayer la cantidad de funcionarios eventuales y los despachos para los que trabajan se mantiene oculta en el portal del Legislativo.