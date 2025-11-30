Rusia redirige vuelos a Cuba tras el cierre del espacio aéreo en Venezuela

El operador turístico ruso Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, decidió cancelar el vuelo Moscú–Porlamar y trasladar a sus pasajeros hacia Varadero, Cuba, tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el espacio aéreo venezolano permanecerá cerrado en su totalidad.

Según informó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), la decisión se tomó debido a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles” en territorio venezolano.

La empresa ofreció a los viajeros opciones de hospedaje equivalentes o superiores en Varadero, así como la posibilidad de utilizar el importe del viaje para futuras reservas en caso de no querer permanecer en Cuba.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, indicó que los vuelos hacia Venezuela se restablecerán tan pronto se normalice la situación, y anunció que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que actualmente se encuentran en la isla de Margarita.