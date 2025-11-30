  1. Inicio
Rusia redirige vuelos a Cuba tras el cierre del espacio aéreo en Venezuela

Advertencia de EE.UU. provoca cancelación de vuelos rusos a Venezuela.
Advertencia de EE.UU. provoca cancelación de vuelos rusos a Venezuela. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/11/2025 11:54
Turistas rusos que viajaban a Venezuela serán trasladados a Varadero, Cuba por seguridad.

El operador turístico ruso Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, decidió cancelar el vuelo Moscú–Porlamar y trasladar a sus pasajeros hacia Varadero, Cuba, tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el espacio aéreo venezolano permanecerá cerrado en su totalidad.

Según informó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR), la decisión se tomó debido a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles” en territorio venezolano.

La empresa ofreció a los viajeros opciones de hospedaje equivalentes o superiores en Varadero, así como la posibilidad de utilizar el importe del viaje para futuras reservas en caso de no querer permanecer en Cuba.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, indicó que los vuelos hacia Venezuela se restablecerán tan pronto se normalice la situación, y anunció que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que actualmente se encuentran en la isla de Margarita.

Trump ordena cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado, a través de su cuenta en la red social Truth, que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad.

”A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, declaró Trump.

La declaración del mandatario estadounidense se produce en medio de la tensión política y las advertencias sobre la seguridad de los vuelos en la región, generando impactos inmediatos en la planificación de aerolíneas y operadores turísticos que tenían rutas hacia Venezuela.

