Rusia redirige vuelos a Cuba tras el cierre del espacio aéreo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado, a través de su cuenta en la red social Truth, que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad.<i>'A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad', </i>declaró Trump.La declaración del mandatario estadounidense se produce en medio de la tensión política y las advertencias sobre la seguridad de los vuelos en la región, generando impactos inmediatos en la planificación de aerolíneas y operadores turísticos que tenían rutas hacia Venezuela.