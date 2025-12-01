Embajador estadounidense elogia la gestión de Mulino: ‘está haciendo muy buen trabajo’

El <b>embajador de Estados Unidos en Panamá</b>, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>, respaldó el mandato del presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, <b>calificando su gestión como una de las más sobresalientes de la última década </b>en Panamá.En declaraciones ofrecidas durante el acto de encendido oficial de las luces navideñas en la capital, el diplomático respondió a críticas recientes contra el mandatario panameño.<i>'El presidente Mulino tiene una trayectoria muy clara con la democracia. Desde la Cruzada Civilista, a candidato y ahora presidente, siempre ha estado del lado de la democracia'</i>, afirmó Marino Cabrera. Añadió que quienes opinan lo contrario <i>'no lo conocen bien'</i>.<b>El embajador señaló que Mulino ha enfrentado presiones e intereses económicos y políticos que buscan 'trabajar en contra de la democracia'</b>, comparándolas con las dificultades que vivieron otros líderes regionales. Pese a ello, sostuvo que el presidente ha actuado con firmeza y coherencia.<i>'Pienso que el presidente Mulino está haciendo muy buen trabajo para él y para Panamá, y quizás ha sido uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos 10 años'</i>, remarcó.