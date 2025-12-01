Embajador estadounidense elogia la gestión de Mulino: ‘está haciendo muy buen trabajo’

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respaldó el mandato del presidente José Raúl Mulino, calificando su gestión como una de las más sobresalientes de la última década en Panamá.

En declaraciones ofrecidas durante el acto de encendido oficial de las luces navideñas en la capital, el diplomático respondió a críticas recientes contra el mandatario panameño.

“El presidente Mulino tiene una trayectoria muy clara con la democracia. Desde la Cruzada Civilista, a candidato y ahora presidente, siempre ha estado del lado de la democracia”, afirmó Marino Cabrera. Añadió que quienes opinan lo contrario “no lo conocen bien”.

El embajador señaló que Mulino ha enfrentado presiones e intereses económicos y políticos que buscan “trabajar en contra de la democracia”, comparándolas con las dificultades que vivieron otros líderes regionales. Pese a ello, sostuvo que el presidente ha actuado con firmeza y coherencia.

“Pienso que el presidente Mulino está haciendo muy buen trabajo para él y para Panamá, y quizás ha sido uno de los mejores presidentes que han tenido en los últimos 10 años”, remarcó.