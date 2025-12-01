Zelenski se reúne con Macron en París para abordar las negociaciones sobre Ucrania

El viernes, <b>Zelenski </b>cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de anticorrupción registraran su domicilio.Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania, y los ataques con drones y misiles en la retaguardia de la zona del frente, destinados especialmente a minar la moral de las poblaciones, no disminuyen.Este lunes, las autoridades ucranianas anunciaron que tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.En Francia, la esposa del mandatario ucraniano, Olena Zelenska, debe participar un evento relacionado con la iniciativa 'Bring kids back' ('Devuelvan a los niños'), de la cual es madrina.Esta iniciativa 'ha permitido devolver a cerca de 2.000 niños ucranianos arrancados de sus familias por Rusia', indicó Barrot, quien recordó que 'este atroz crimen de guerra le ha valido a Vladimir Putin su orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional'.