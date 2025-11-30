Diputados en Taiwán: rinden cuentas de viaje y aseguran ‘no hubo compromisos diplomáticos’

La delegación de diputados panameños que realizó una visita de trabajo a Taiwán emitió un comunicado el día de ayer en el que detalla su agenda y enfatiza que el viaje se hizo con “estricto apego al Código de Ética Parlamentaria”, sin comprometer la política exterior del país, una facultad exclusiva del Órgano Ejecutivo.

Los diputados —Manuel Cohen, Ronald De Gracia, Jhonathan Vega, Betserai Richard, Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño Alvarado, Eduardo Gaitán y Julio De La Guardia— informaron a través de un comunicado que la misión, de cuatro días, incluyó reuniones políticas, visitas técnicas y acercamientos con empresas taiwanesas, así como un encuentro con panameños residentes en Taipéi.

La gira se desarrolla en medio del debate nacional sobre el alcance de las misiones parlamentarias en el exterior.Taiwán: diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticasLa delegación destacó que sostuvo reuniones con el presidente del Yuan Legislativo y con parlamentarios de diversos partidos. En esos encuentros, señalaron, se intercambiaron experiencias sobre transparencia, innovación legislativa, participación femenina y fortalecimiento democrático.

Aseguraron que estos diálogos permitieron abrir canales de cooperación parlamentaria y conocer modelos institucionales que, según indicaron, podrían ser útiles para Panamá.

Los diputados visitaron parques científicos, centros de investigación y plantas relacionadas con la industria de semiconductores, tecnología sostenible e innovación.

Según el comunicado, identificaron oportunidades para que Panamá juegue un rol relevante en la cadena global de semiconductores, gracias a su posición geográfica y al creciente grupo de estudiantes panameños especializados en estas áreas.

Mulino recoordó que el Ejecutivo panameño es el encargado de hablar con los otros países.Mulino aclara que diputados en Taiwán carecen de capacidad legal para pronunciarse sobre asuntos del EjecutivoTambién participaron en reuniones con empresas taiwanesas instaladas en Panamá y con altos funcionarios del gobierno taiwanés, incluidos encuentros en el Palacio Presidencial con la vicepresidenta Bi-Khim Hsiao.

Durante un encuentro con estudiantes y profesionales panameños, la delegación recogió inquietudes sobre el reconocimiento de títulos en Panamá y la renovación de pasaportes.

Los diputados subrayaron que existe un potencial importante para aprovechar el talento panameño formado en semiconductores y tecnología avanzada.

El comunicado hace especial énfasis en que la delegación respetó en todo momento la separación de poderes y reiteró que el viaje no compromete la posición diplomática de Panamá.

“Dejamos claro que nuestra presencia no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática”, señalaron, insistiendo en que su rol constitucional no incluye la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE).