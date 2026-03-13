Software de Trade Marketing mexicano apunta al crecer en Panamá

En el marco de Expocomer 2026, la agencia mexicana TMKT3, especializada en promoción de retail y trade marketing, formalizó su interés por ingresar al mercado panameño y la región. Carlos Velázquez, representante de la firma, explicó a La Estrella de Panamá que su llegada responde a una invitación tras ser reconocidos entre los jóvenes empresarios más destacados en México, viendo en Panamá una oportunidad estratégica para expandir sus soluciones tecnológicas.

La empresa, que cuenta con 13 años de fundación, se enfoca en un software desarrollado hace seis años que ya opera en México y Guatemala, con planes de expansión hacia Argentina y ahora Panamá. Esta herramienta está diseñada específicamente para empresas que comercializan productos en supermercados, tiendas y farmacias, sectores donde la competencia es alta.