Software de Trade Marketing mexicano apunta al crecer en Panamá

Velázquez señaló que, si bien entrar en las grandes cadenas puede ser sencillo, el verdadero reto es mantenerse.<i> '</i><i><b>Nuestro software se enfoca principalmente en los inventarios de tus productos, en las ventas que vas generando y en saber qué tienda vende más para replicar estrategias exitosas'</b></i>, detalló.Además de las métricas de venta, la plataforma permite un control riguroso del personal en campo, monitoreando horarios de llegada, salida y el tiempo dedicado a cada establecimiento. Según el ejecutivo, esto permite determinar si la inversión en mano de obra está siendo redituable y estratégica para la marca.Durante la primera jornada del evento Expocomer 2026,<b> TMKT3 </b>logró generar en el primer día entre 15 y 20 contactos comerciales, de los cuales esperan concretar al menos cuatro alianzas sólidas. Velázquez calificó <b>el recibimiento del mercado panameño como positivo, destacando que la tecnología de gestión es clave</b> para que el dinero invertido en las cadenas de retail sea realmente rentable.