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Economía

Software de Trade Marketing mexicano apunta al crecer en Panamá

Carlos Velázquez, representante de la empresa mexicana TMKT3.
Carlos Velázquez, representante de la empresa mexicana TMKT3. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 13/03/2026 19:19
Tras su éxito en México y Guatemala, la agencia TMKT3 inicia acercamientos en Expocomer para fortalecer la presencia de marcas en el retail local

En el marco de Expocomer 2026, la agencia mexicana TMKT3, especializada en promoción de retail y trade marketing, formalizó su interés por ingresar al mercado panameño y la región. Carlos Velázquez, representante de la firma, explicó a La Estrella de Panamá que su llegada responde a una invitación tras ser reconocidos entre los jóvenes empresarios más destacados en México, viendo en Panamá una oportunidad estratégica para expandir sus soluciones tecnológicas.

La empresa, que cuenta con 13 años de fundación, se enfoca en un software desarrollado hace seis años que ya opera en México y Guatemala, con planes de expansión hacia Argentina y ahora Panamá. Esta herramienta está diseñada específicamente para empresas que comercializan productos en supermercados, tiendas y farmacias, sectores donde la competencia es alta.

Optimización del punto de venta

Velázquez señaló que, si bien entrar en las grandes cadenas puede ser sencillo, el verdadero reto es mantenerse.Nuestro software se enfoca principalmente en los inventarios de tus productos, en las ventas que vas generando y en saber qué tienda vende más para replicar estrategias exitosas”, detalló.

Además de las métricas de venta, la plataforma permite un control riguroso del personal en campo, monitoreando horarios de llegada, salida y el tiempo dedicado a cada establecimiento. Según el ejecutivo, esto permite determinar si la inversión en mano de obra está siendo redituable y estratégica para la marca.

Durante la primera jornada del evento Expocomer 2026, TMKT3 logró generar en el primer día entre 15 y 20 contactos comerciales, de los cuales esperan concretar al menos cuatro alianzas sólidas. Velázquez calificó el recibimiento del mercado panameño como positivo, destacando que la tecnología de gestión es clave para que el dinero invertido en las cadenas de retail sea realmente rentable.

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