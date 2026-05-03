Panamá avanza en su acercamiento a la OCDE y suma 70 instrumentos de cooperación

La posible adhesión de Panamá a la OCDE no tiene un plazo definido. Se trata de un proceso gradual que puede extenderse por varios años, incluso décadas, dependiendo del nivel de compromiso institucional.Actualmente, la OCDE se encuentra en una fase de ampliación con ocho países en proceso de acceso, entre ellos Argentina, Brasil y Perú. Solo después de concluir esta etapa se evaluará la apertura a nuevas candidaturas.Experiencias recientes en la región muestran que la adhesión formal puede tomar entre seis y siete años, tras una fase previa de acercamiento que también requiere tiempo.'Ingresar a la OCDE es un proceso de largo plazo, no es un sprint, es una carrera de fondo', afirmó López Rondán.El proceso implica siete etapas formales y exige la participación conjunta del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sector privado, academia y sociedad civil.