Panamá avanza en su acercamiento a la OCDE y suma 70 instrumentos de cooperación

Panamá fortalece su relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ya figura en cerca de 70 instrumentos del organismo, entre reuniones, estudios y bases de datos, según explicó Mario López Rondán, director del centro de la OCDE para América Latina y el Caribe. Durante su participación en la CADE 2026, el representante destacó que el país no parte de cero en su aspiración de integrarse al organismo internacional, aunque reconoce que el proceso formal aún se encuentra en una etapa inicial. “Panamá tiene una colaboración con la OCDE en diferentes formas desde participación en algunas reuniones, estudios y bases de datos. Encontramos cerca de 70 instrumentos en donde figura”, señaló López Rondán. El directivo explicó que la OCDE trabaja en múltiples áreas de política pública, excepto defensa, por lo que el conocimiento de sus funciones requiere tiempo y coordinación entre distintos sectores. En ese sentido, resaltó la importancia de eventos que acerquen al país a los estándares del organismo.

Un proceso de largo plazo

La posible adhesión de Panamá a la OCDE no tiene un plazo definido. Se trata de un proceso gradual que puede extenderse por varios años, incluso décadas, dependiendo del nivel de compromiso institucional. Actualmente, la OCDE se encuentra en una fase de ampliación con ocho países en proceso de acceso, entre ellos Argentina, Brasil y Perú. Solo después de concluir esta etapa se evaluará la apertura a nuevas candidaturas. Experiencias recientes en la región muestran que la adhesión formal puede tomar entre seis y siete años, tras una fase previa de acercamiento que también requiere tiempo. “Ingresar a la OCDE es un proceso de largo plazo, no es un sprint, es una carrera de fondo”, afirmó López Rondán. El proceso implica siete etapas formales y exige la participación conjunta del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sector privado, academia y sociedad civil.

Educación, uno de los principales retos

Uno de los temas abordados durante el evento fue el desempeño educativo, considerado un desafío estructural en América Latina. López Rondán destacó el interés de Panamá en retomar la prueba PISA, instrumento que evalúa competencias en matemáticas, ciencias y lectura en estudiantes de 15 años. El directivo subrayó que la OCDE impulsa un enfoque educativo más integral, orientado al desarrollo de habilidades como la creatividad, la empatía y la interacción en entornos internacionales. “Nos da mucho gusto que Panamá tenga la intención de regresar a PISA”, indicó durante su participación de la Conferencia Anual de Ejecutivos organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Recomendación: mayor participación

El representante de la OCDE recomendó a Panamá ampliar su participación en comités de la organización, estándares e instrumentos del organismo como paso previo a una eventual solicitud formal de adhesión. El objetivo es consolidar argumentos técnicos e institucionales que respalden una futura integración.