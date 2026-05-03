Director de la Policía presidió aerolínea que se adjudica contratos con el Estado

Por su parte, el exdefensor del pueblo, Juan A. Tejada, señaló a La Estrella de Panamá que hacer públicas las declaraciones juradas de patrimonio e intereses sería una 'vacuna' contra los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito. El también abogado plantea que la transparencia reduce la especulación, desmonta la idea de agendas ocultas y sirve como seguro reputacional para quienes actúan correctamente. Además, fortalecería la confianza ciudadana, ayudaría a combatir el escepticismo y permitiría posicionar al gobierno como 'anti privilegios'. Con información de Mary Triny Zea