Contraloría pone bajo la lupa contratos de Pandeportes por posibles irregularidades

La Contraloría General de la República abrió auditorías forenses a contratos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.

Las investigaciones comenzarán con un contrato relacionado con el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Nueve Canchas Coclé, conformado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.

Los auditores revisarán de manera detallada la ejecución del contrato, así como sus modificaciones, adendas, ampliaciones de plazo, pagos, liquidaciones y demás actuaciones administrativas vinculadas a las obras.

La Contraloría también examinará expedientes administrativos, registros contables, documentación financiera, informes técnicos y órdenes de cambio, entre otras evidencias, con el propósito de determinar si los procedimientos se realizaron conforme al marco legal y si los fondos públicos fueron utilizados correctamente.