Contraloría pone bajo la lupa contratos de Pandeportes por posibles irregularidades

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La Contraloría General de la República abrió auditorías forenses a contratos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas sobre la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.
Las investigaciones comenzarán con un contrato relacionado con el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Nueve Canchas Coclé, conformado por Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Los auditores revisarán de manera detallada la ejecución del contrato, así como sus modificaciones, adendas, ampliaciones de plazo, pagos, liquidaciones y demás actuaciones administrativas vinculadas a las obras.
La Contraloría también examinará expedientes administrativos, registros contables, documentación financiera, informes técnicos y órdenes de cambio, entre otras evidencias, con el propósito de determinar si los procedimientos se realizaron conforme al marco legal y si los fondos públicos fueron utilizados correctamente.
La entidad fiscalizadora aseguró que ningún contrato quedará fuera de la revisión y que cada pago y liquidación será sometido a un análisis técnico.
La Contraloría enfatizó que el inicio de estas auditorías no representa un señalamiento anticipado contra personas o empresas involucradas, sino el comienzo de un proceso independiente en el que se respetarán el debido proceso y el derecho a la defensa.
Si durante las investigaciones se detectan posibles perjuicios económicos al Estado o hechos que puedan tener relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.
Con estas acciones, la Contraloría afirmó que busca reforzar la fiscalización del uso de los recursos públicos y garantizar mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
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