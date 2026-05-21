Contralor Flores: “Hay riqueza que nadie puede explicar”

<b>'Antes que esos dineros se fuguen, o se cambien de nombre, o se vayan a testaferros, o simplemente se esfumen en el aire, preferimos mantener la prudencia de cautelar esos bienes, esos dineros, para el bien del pueblo panameño', manifestó.</b>Las declaraciones se producen en medio de una de las mayores ofensivas patrimoniales ejecutadas en los últimos años por los organismos fiscalizadores del Estado.<b>Las investigaciones alcanzan al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Anselmo De Gracia Tejada; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; al exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Antonio Araúz Villarreal; a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Yannick Del Río Fernández; y al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.</b>Los expedientes incluyen secuestros preventivos sobre propiedades, cuentas bancarias, depósitos, vehículos, cajillas de seguridad, créditos contra el Estado y otros activos.