Los 8 anuncios claves del presidente Mulino para este jueves 21 de mayo

Durante su conferencia de prensa semanal de este jueves 21 de mayo, el presidente de José Raúl Mulino destacó una serie de anuncios y proyectos relacionados con empleo, infraestructura, turismo, tecnología y actividades deportivas en el país.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 21 de mayo

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 21 de mayo:

-En materia de empleo, el mandatario aseguró estar consciente de la necesidad de generar más plazas de trabajo, aunque resaltó que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 86 mil nuevos contratos privados, cifra que representa 17 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

-Sobre obras públicas, el presidente confirmó que actualmente el Gobierno desarrolla 360 proyectos en todo el país. Entre ellos mencionó más de 50 puentes zarzos en construcción en la carretera Panamá–Yaviza, trabajos en la carretera del Caribe en la zona atlántica, el corredor de playas en Panamá Oeste y caminos de penetración en Chiriquí.

Además, indicó que existen más de 16 frentes activos del programa “tapahuecos” a nivel nacional y adelantó que este jueves dará la orden de proceder para la construcción de la carretera desde Loma Campana hasta Santiago de Veraguas.

-En turismo, Mulino anunció que a partir del próximo 17 de julio Panamá contará con una nueva ruta aérea entre Quito, Ecuador, y Río Hato, como resultado de una alianza estratégica.

El mandatario también destacó que durante el primer trimestre del año el país recibió cerca de un millón de turistas, cifra que calificó como “un hito histórico” que impulsa el crecimiento y desarrollo económico.

-En cuanto al apoyo al emprendimiento, el presidente resaltó el trabajo de AMPYME e informó que, a través de capacitaciones y espacios para emprendedores, unas 26 mil 500 personas se han beneficiado de estos programas.

-Mulino también reconoció la labor de Omar Torres, director de Correos, destacando los avances logrados en la modernización de la entidad.

Según el mandatario, este avance permitirá mejorar la recepción de paquetería en los hogares y fortalecer el desarrollo logístico del país.

-El presidente también se refirió a la propuesta sobre televisores para privados de libertad, manifestando su desacuerdo con la iniciativa.

Mulino sostuvo que, aunque reconoce la buena intención de la Defensoría del Pueblo, considera que las penas deben cumplirse, pese a los esfuerzos del Gobierno por impulsar procesos de resocialización en los centros penitenciarios.

-Por otro lado, anunció que el Gobierno instalará pantallas gigantes en distintos puntos del país para que la población pueda disfrutar de los partidos del Mundial junto a la fanaticada de la Marea Roja.

Las áreas habilitadas incluirán el Parque Omar, Atlapa, Tocumen, Panamá Oeste, Chitré, David, Santiago y Colón.

Finalmente, el presidente confirmó que no viajará a Toronto para el primer partido de Panamá en el Mundial y que permanecerá en el país participando de las actividades organizadas junto a los aficionados panameños.