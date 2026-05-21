Cayeron los vivos del corredor! ENA y la ATTT lanzan operativo sorpresa contra morosos

Conductores que intentaron “jugar vivo” pasando por los corredores sin saldo, sin sticker o con placas no visibles fueron sorprendidos este miércoles durante un operativo conjunto realizado por ENA Panamá y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Desde tempranas horas de la mañana, inspectores de tránsito y funcionarios de ENA se apostaron en garitas estratégicas de los corredores para detectar a usuarios morosos y otros infractores del reglamento vial.

El director de Operaciones de ENA Panamá, Lenin Flores, explicó que este fue el octavo operativo de este tipo y aseguró que la intención no es perseguir a los conductores, sino crear conciencia.

“Los corredores no son gratis y las personas que mantienen deudas no pueden seguir utilizando estas vías sin cumplir con sus pagos”, señaló Flores.Durante la jornada también se instaló un puesto especial para que los usuarios retenidos pudieran ponerse al día con sus cuentas, hacer arreglos de pago y consultar el estado de su Panapass.

Por su parte, Ariel Samudio, supervisor de Inspectores de Tránsito de la ATTT, explicó que a los conductores sorprendidos pasando sin saldo se les aplicó la boleta correspondiente.

Además, advirtió que los vehículos de personas que circulaban sin licencia, seguro o documentación al día fueron removidos en grúa, tal como establece el reglamento de tránsito.

Samudio hizo un llamado a los conductores a mantener actualizado su saldo de Panapass, portar su licencia vigente, contar con póliza de seguro y mantener las placas visibles y en regla.

“Con esto se evitan multas y también se ayuda a mantener un tráfico más fluido en los corredores”, destacó.