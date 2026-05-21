Estados Unidos acorrala al castrismo mientras Cuba colapsa entre apagones y presión de Trump

Aunque <b>Rubio </b>habló de una 'nueva relación' entre ambos países, <b>persisten fuertes dudas sobre el verdadero alcance de la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba</b>.<b>Expertos señalan que las presiones económicas podrían profundizar el deterioro social sin garantizar cambios políticos reales</b>. Otros advierten que la política de máxima presión revive temores históricos sobre una posible dependencia de <b>Cuba </b>respecto a <b>Washington</b>.Mientras tanto, el Gobierno cubano mantiene un discurso desafiante. <b>Díaz-Canel volvió a exigir el fin del embargo y aseguró que solo sin sanciones podrá evaluarse la verdadera capacidad económica del país</b>.En medio de la peor crisis energética y económica en décadas, millones de cubanos observan cómo el conflicto entre <b>La Habana</b> y <b>Washington </b>vuelve a definir el destino de la isla.