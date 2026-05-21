Golpes de calor podrían convertirse en emergencia médica en Panamá, advierte el Minsa

Panamá enfrenta un incremento significativo de las temperaturas y las autoridades sanitarias emitieron una alerta preventiva ante el riesgo de afectaciones graves a la salud, incluyendo golpes de calor que podrían convertirse en una emergencia médica potencialmente fatal.

El Ministerio de Salud (Minsa) pidió a la población extremar las medidas de prevención debido a las condiciones térmicas que afectan al país y advirtió que la exposición prolongada al calor puede provocar desde agotamiento y calambres hasta cuadros severos que requieren atención inmediata.

La advertencia coincide con jornadas de altas temperaturas y sensaciones térmicas elevadas que incrementan el riesgo para niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Minsa pide evitar salir entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Jorge Jesús Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que el período más peligroso del día ocurre entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la intensidad solar alcanza sus niveles más elevados.

Por ello, las autoridades recomendaron evitar la exposición directa al sol durante esas horas y permanecer en lugares ventilados, con aire acondicionado o bajo sombra.

Además, el especialista fue enfático en suspender actividades físicas intensas al aire libre dentro de ese horario, ya que el esfuerzo físico combinado con temperaturas elevadas puede aumentar considerablemente el riesgo de complicaciones.

Los síntomas que podrían alertar sobre un golpe de calor

El Minsa advirtió que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede generar distintos síntomas y problemas de salud.

Entre las señales de alerta mencionadas se encuentran:

- Palpitaciones.

- Mareos.

- Desmayos.

- Vértigo.

- Calambres.

- Agotamiento por calor.

- Dermatitis o salpullidos.

- Golpe de calor.

El golpe de calor es considerado uno de los cuadros más graves, ya que puede comprometer órganos vitales y convertirse en una situación potencialmente mortal.

En el caso de bebés y niños pequeños, los signos de alerta pueden ser diferentes y manifestarse mediante:

Irritabilidad.

Llanto frecuente o inusual.

Aparición de salpullido o dermatitis por calor.

La hidratación puede marcar la diferencia

Las autoridades también alertaron que una hidratación deficiente puede elevar la sensación térmica y empeorar rápidamente los síntomas.

El doctor Rodríguez recomendó tomar agua constantemente incluso cuando la persona no sienta sed, debido a que la deshidratación puede producirse antes de que aparezca esa señal.

También sugirió optar por jugos naturales no procesados.

Sin embargo, advirtió que existen bebidas que muchas personas consumen para “refrescarse”, pero que podrían provocar el efecto contrario.

Entre ellas mencionó:

Gaseosas.

Bebidas azucaradas.

Alcohol.

Té caliente.

Café.

Chocolate caliente.

Asimismo, explicó que las comidas muy abundantes pueden aumentar la temperatura interna del cuerpo y empeorar la sensación de calor.

Minsa desmonta errores comunes durante el calor extremo

El especialista también aclaró varias prácticas populares que podrían resultar contraproducentes.

Aunque recomendó ducharse varias veces para disminuir la temperatura corporal, indicó que esto debe hacerse solo con agua y evitando el uso frecuente de jabón.

Según explicó, el uso repetido de jabón elimina la capa lipídica natural de la piel, favoreciendo la resequedad y acelerando la deshidratación cutánea.

Para bebés y niños pequeños, recomendó utilizar paños limpios humedecidos con agua regular para refrescarlos.

Además, lanzó una advertencia directa sobre una práctica común en algunos hogares:

Aplicar alcohol o productos mentolados sobre la piel está totalmente desaconsejado, ya que estos productos resecan la piel y posteriormente pueden generar un efecto rebote que incrementa la retención de calor corporal.

¿Cómo protegerse del calor extremo?

El Minsa reiteró las medidas principales para reducir riesgos:

- Evitar la exposición al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

- Aplicar protector solar superior a FPS 30 media hora antes de salir.

- Usar ropa ligera de algodón y colores claros o pasteles.

- Mantener una hidratación constante.

- Permanecer bajo sombra o en lugares ventilados.

- Evitar ejercicios intensos durante las horas de mayor calor.

Las autoridades insistieron en que ignorar los síntomas o permanecer demasiado tiempo bajo altas temperaturas podría desencadenar complicaciones serias para la salud.