Mulino respalda gestión de Jaime Fernández y Frank Ábrego ante ola de violencia

El presidente de la República, José Raúl Mulino aseguró sentirse muy complacido con el trabajo que realiza el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, frente a la ola de violencia que enfrenta el país.

Durante la conferencia de los jueves, Mulino indicó que ya solicitó un informe sobre la situación de seguridad, el cual será presentado este lunes 25 de mayo en la reunión que mantiene con los jefes de los estamentos de seguridad y ministros del área.

“Yo fui ministro de Seguridad y sé lo que es pasar por ahí. Me siento muy complacido del trabajo de Jaime Fernández y del ministro Ábrego”, dijo.

No obstante, reconoció que los resultados no se logran de “un día para otro”, ya que, según dijo, se trata de “toda una estrategia” en medio de momentos muy críticos por los asesinatos registrados en las calles.

El presidente señaló que muchos de estos homicidios están relacionados con disputas entre grupos criminales vinculados al narcotrafico.

“Son asesinatos entre ellos. No digo que no sean importantes. Pero vuelvo y reitero, es casi imposible prevenirlos, porque no sabemos siempre quién tumba y quién es el tumbado. Y eso cuesta la vida”, manifestó.

Mulino recordó que durante su gestión como ministro de Seguridad, hace más de una década, cada pérdida de droga o “tumbe” generaba entre cinco y diez asesinatos. Además, afirmó que el país heredó en ese entonces altos índices de criminalidad.

El mandatario sostuvo que actualmente el Gobierno trabaja en reducir la violencia mediante inversiones en tecnología para reforzar la persecución del delito y las labores de inteligencia.

Asimismo, adelantó que próximamente anunciarán nuevas medidas de seguridad para “limpiar al máximo” las calles y las cárceles, desde donde, aseguró, operan redes criminales que controlan actividades delictivas fuera de los centros penitenciarios.

“Estamos en una búsqueda incansable de todos los más buscados con el apoyo de inteligencia, con el apoyo del Ministerio Público, para ir recogiendo maleantes y poniéndolos donde correspondan”, puntualizó.