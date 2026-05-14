  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

‘No son ángeles, son criminales,’ Mulino sobre seguridad y medidas cautelares

El presidente de la República, José Raúl Mulino.
El presidente de la República, José Raúl Mulino.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 14/05/2026 19:58
El presidente de la República advierte sobre el impacto del aumento de la producción de droga en la seguridad y advierte sobre las medidas cautelares aplicadas a líderes criminales. Adelanta una estrategia conjunta con el sistema penitenciario

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló este jueves 14 de mayo sobre la inseguridad en Panamá, la presencia del narcotráfico y la aplicación de medidas cautelares a procesadas por delitos como pandillerismo.

“Es muy difícil, si no imposible, como gobierno decidir respecto del comportamiento de las múltiples pandillas que se están dando entre ellos. Ese no es un tema del gobierno, ese es un tema de la maleantería que maneja el narcotráfico, de las pugnas por territorio y por mercado de droga y los consiguientes ajustes de cuenta. Esos problemas, por más policía que pongamos, tú no vas a controlar que una pandilla mande a matar al dirigente de otra pandilla por este tipo de rencilla. Eso es una realidad”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa celebrada en Camitillo, Panamá Norte.

En los primeros cuatro meses del año se han registrado 193 homicidios, siendo abril el mes más sangriento con 62 casos, de acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio Público. En el mismo período de 2025 se reportaron 175 homicidios. Esto se traduce en un aumento de 10.2% en un año.

La estrategia de las autoridades parece enfocada a aumentar su pie de fuerza y actualizar su equipamiento. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se presentó esta semana ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dónde le aprobaron 25.4 millones de dólares en traslados de partidas para “fortalecer el pie de fuerza”, así como cubrir obligaciones contractuales, estructuras policiales y pagar vacaciones al personal de la Policía.

En esa misma línea se pronunció el presidente Mulino durante la conferencia del jueves. “Tenemos más pandillas, tenemos más droga. Es un tema que si bien es nuestro, tiene una repercusión internacional en los países que tienen los puertos donde esa droga va a parar como Rotterdam y Marsella. Justamente tenemos un mecanismo de cooperación que está incipiente, pero creado ya con Países Bajos, para establecer un mecanismo de trabajo con la Policía, con la inteligencia panameña, para lograr desarticular en la medida de lo posible ese tipo de actuaciones y reforzar nuestra navegación internacional para que no sea mares internacionales donde se hagan los los transbordos de droga de un barco a otro”, acotó.

Medidas cautelares

Un punto de discusión en la palestra pública ha sido la aplicación de medidas cautelares y su cumplimiento. El director de la Policía Nacional ha cuestionado el cambio de medidas cautelares en casos sensibles, mientras que abogados litigantes se han pronunciado pidiendo que se respete la independencia judicial y las decisiones de los jueces de garantías.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, adelantó la tarde de este jueves que se están realizando acercamientos con la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación para atender el tema. “No podemos permitir que asesinos tengan casa por cárcel,” declaró.

El presidente Mulino se refirió al tema durante la conferencia, lamentando el efecto que el cambio de medidas cautelares a personas detenidos luego de operativos que pueden tomar años en realizarse para tener evidencias concretas y pruebas. “No son ángeles, no son personas que por casualidad están en una organización criminal. Son criminales. Son personas que ellos o a través de sus organizaciones, asesinan a otras personas y pueden poner en riesgo inocentes, como ha pasado, que van transitando una calle, están en un restaurante, que están en una escuela y son víctimas de una balacera”, alertó.

Mulino hizo hincapié en que aunque pueden atacar el crimen organizado, no pueden controlar el compartamiento de las pandillas y que se descarta cualquier tipo de negociación con grupos criminales. En cambio, dirigen los esfuerzos a la inteligencia y apuntan la mirada a los centros penitenciarios. “Estamos haciendo un esfuerzo con las autoridades del sistema penitenciario, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, para reforzar la acción dentro de las cárceles, donde ustedes saben también que hay toda una estructura montada para organizar desde allí lo que pasa fuera de las cárceles, en tráfico, en tumbes, en asesinatos, en lo que sea”.

¿Cambios en el gabinete?

A un par de semanas de cumplir dos años en el poder, Mulino fue cuestionado si tiene contemplado cambios en su gabinete.

“Aquí se evalúa todos los días, pero no. No por llegar uno al segundo año gobierno tiene que existir cambio de gabinete. Y estoy cómodo con el equipo conforme desde el día uno no hay cambio”, aseguró. Respecto a las renuncias de directivos en el sector agropecuario comentó que “es un sector muy complejo y son entidades muy difíciles”.

José Raúl Mulino
Presidente de la República
No son ángeles, no son personas que por casualidad están en una organización criminal. Son criminales. Son personas que asesinan a otras personas”
VIDEOS
Lo Nuevo