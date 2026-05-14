‘No son ángeles, son criminales,’ Mulino sobre seguridad y medidas cautelares

Un punto de discusión en la palestra pública ha sido la aplicación de medidas cautelares y su cumplimiento. El director de la Policía Nacional ha cuestionado el cambio de medidas cautelares en casos sensibles, mientras que abogados litigantes se han pronunciado pidiendo que se respete la independencia judicial y las decisiones de los jueces de garantías.El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, adelantó la tarde de este jueves que se están realizando acercamientos con la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación para atender el tema. 'No podemos permitir que asesinos tengan casa por cárcel,' declaró.El presidente Mulino se refirió al tema durante la conferencia, lamentando el efecto que el cambio de medidas cautelares a personas detenidos luego de operativos que pueden tomar años en realizarse para tener evidencias concretas y pruebas. 'No son ángeles, no son personas que por casualidad están en una organización criminal. Son criminales. Son personas que ellos o a través de sus organizaciones, asesinan a otras personas y pueden poner en riesgo inocentes, como ha pasado, que van transitando una calle, están en un restaurante, que están en una escuela y son víctimas de una balacera', alertó.Mulino hizo hincapié en que aunque pueden atacar el crimen organizado, no pueden controlar el compartamiento de las pandillas y que se descarta cualquier tipo de negociación con grupos criminales. En cambio, dirigen los esfuerzos a la inteligencia y apuntan la mirada a los centros penitenciarios. 'Estamos haciendo un esfuerzo con las autoridades del sistema penitenciario, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, para reforzar la acción dentro de las cárceles, donde ustedes saben también que hay toda una estructura montada para organizar desde allí lo que pasa fuera de las cárceles, en tráfico, en tumbes, en asesinatos, en lo que sea'.