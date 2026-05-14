‘No son ángeles, son criminales,’ Mulino sobre seguridad y medidas cautelares

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló este jueves 14 de mayo sobre la inseguridad en Panamá, la presencia del narcotráfico y la aplicación de medidas cautelares a procesadas por delitos como pandillerismo.

“Es muy difícil, si no imposible, como gobierno decidir respecto del comportamiento de las múltiples pandillas que se están dando entre ellos. Ese no es un tema del gobierno, ese es un tema de la maleantería que maneja el narcotráfico, de las pugnas por territorio y por mercado de droga y los consiguientes ajustes de cuenta. Esos problemas, por más policía que pongamos, tú no vas a controlar que una pandilla mande a matar al dirigente de otra pandilla por este tipo de rencilla. Eso es una realidad”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa celebrada en Camitillo, Panamá Norte.

En los primeros cuatro meses del año se han registrado 193 homicidios, siendo abril el mes más sangriento con 62 casos, de acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio Público. En el mismo período de 2025 se reportaron 175 homicidios. Esto se traduce en un aumento de 10.2% en un año.

La estrategia de las autoridades parece enfocada a aumentar su pie de fuerza y actualizar su equipamiento. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se presentó esta semana ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dónde le aprobaron 25.4 millones de dólares en traslados de partidas para “fortalecer el pie de fuerza”, así como cubrir obligaciones contractuales, estructuras policiales y pagar vacaciones al personal de la Policía.

En esa misma línea se pronunció el presidente Mulino durante la conferencia del jueves. “Tenemos más pandillas, tenemos más droga. Es un tema que si bien es nuestro, tiene una repercusión internacional en los países que tienen los puertos donde esa droga va a parar como Rotterdam y Marsella. Justamente tenemos un mecanismo de cooperación que está incipiente, pero creado ya con Países Bajos, para establecer un mecanismo de trabajo con la Policía, con la inteligencia panameña, para lograr desarticular en la medida de lo posible ese tipo de actuaciones y reforzar nuestra navegación internacional para que no sea mares internacionales donde se hagan los los transbordos de droga de un barco a otro”, acotó.