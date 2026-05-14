Uno de los pilares de este proyecto es la corrección de vulnerabilidades históricas. Vilá de Van Hoorde reconoció que la permanencia de Panamá en listas internacionales se debe a que el marco legal actual posee 'rajas' o vacíos que permiten la proliferación de estructuras opacas. 'Esta norma busca sellar esas rajas e ir blindando nuestro sistema para que se use correctamente', puntualizó. El proyecto apunta directamente a erradicar las sociedades anónimas que existen únicamente en papel, sin infraestructura ni personal real detrás. Bajo la nueva ley, las empresas que generen rentas pasivas en el extranjero deberán demostrar que cuentan con una operación sustancial en territorio panameño. Esto implica el cumplimiento de un proceso de reportería y la presentación de evidencias que sustenten los ingresos recibidos. Aquellas entidades que no logren validar su sustancia o fallen en sus obligaciones de reporte se enfrentarán a una penalidad fiscal del 15%, una medida disuasoria diseñada para alinear al país con los estándares globales modernos.