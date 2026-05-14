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Gobierno inaugura Anillo Hidraúlico Norte

Inaguración del Anillo Hidraúlico en Panamá Norte.
Inaguración del Anillo Hidraúlico en Panamá Norte. Presidencia de la República | Cedida
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 15/05/2026 00:00
El proyecto consistió de trabajos en varias comunidades de Panamá Norte y está diseñado para llevar agua a más de 200 mil panameños. Durante la inauguración, el director del Idaan dio detalles también sobre los trabajos que se adelantan en Azuero

Este jueves 14 de mayo se realizó la inauguración oficial del Anillo Hidráulico Norte en la comunidad de Guarumal, Panamá Norte. En el acto estuvieron presente el presidente de la República, José Raúl Mulino; autoridades como ministros de estado y el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

“Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando, un país que acumule y distribuya eficientemente el agua, un recurso abundante que debe llegar a cada hogar panameño, todos los días de Dios”, declaró el presidente Mulino.

Los trabajos realizados en Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas deben garantizar el almacenamiento, conducción y distribución de agua potable para los 7,500 pobladores de estas comunidades. El anillo hidraúlico completo, hecho en conjunto por el Idaan y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) lleva agua a más de 200 mil personas.

“Se trabajó y se trajo el agua potable aquí con tuberías de construcción de agua, rehabilitación de la estación de bombeo, líneas de impulsión, y además tanques de 30,000 galones de almacenamiento, que va a permitir que llegue mucho má agua a esta comunidad”, declaró Antonio Tercero, director del Idaan. “Cada vez que nosotros abrimos un grifo y tenga agua, se reduce la cantidad de carros cisterna a los lugares. Hoy estamos reduciendo los carros cisternas en Guarumal, en Caimitillo, porque la estación de bombeo ayuda a impulsar agua a varias comunidades en Villacárdenas y en Mocambo Arriba”.

Azuero

El director del Idaan también dio detalles sobre el cronograma para que se restablezca el suministro de agua en la región de Azuero, explicando que es necesario terminar los trabajos en las plantas potabilizadoras.

“En el caso de la Roberto Reyna, los tiempos lo delimita el proceso de licitación, tenemos que ser respetuosos del debido proceso. No debo ni comentar muchos temas porque me pueden invalidar la toma de decisiones posteriormente. Nosotros estamos tramitando para la ejecución rápida y la tramitación administrativa. En el caso de la Rufina Alfaro también tenemos unos proyectos que estamos por dar órdenes de proceder, pero también hemos hecho trabajos en la toma de agua en las bombas y también en movimientos de tierra para la instalación de modulares para poder subir el caudal y poder hacer estos trabajos que también lo vamos a estar haciendo en la Roberto Reyna,” concluyó.

José Raúl Mulino
Presidente de la República
Debemos seguir trabajando en ser un país que acumule y distribuya eficientemente el agua,”
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