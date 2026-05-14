Gobierno inaugura Anillo Hidraúlico Norte

Este jueves 14 de mayo se realizó la inauguración oficial del Anillo Hidráulico Norte en la comunidad de Guarumal, Panamá Norte. En el acto estuvieron presente el presidente de la República, José Raúl Mulino; autoridades como ministros de estado y el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

“Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando, un país que acumule y distribuya eficientemente el agua, un recurso abundante que debe llegar a cada hogar panameño, todos los días de Dios”, declaró el presidente Mulino.

Los trabajos realizados en Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas deben garantizar el almacenamiento, conducción y distribución de agua potable para los 7,500 pobladores de estas comunidades. El anillo hidraúlico completo, hecho en conjunto por el Idaan y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) lleva agua a más de 200 mil personas.

“Se trabajó y se trajo el agua potable aquí con tuberías de construcción de agua, rehabilitación de la estación de bombeo, líneas de impulsión, y además tanques de 30,000 galones de almacenamiento, que va a permitir que llegue mucho má agua a esta comunidad”, declaró Antonio Tercero, director del Idaan. “Cada vez que nosotros abrimos un grifo y tenga agua, se reduce la cantidad de carros cisterna a los lugares. Hoy estamos reduciendo los carros cisternas en Guarumal, en Caimitillo, porque la estación de bombeo ayuda a impulsar agua a varias comunidades en Villacárdenas y en Mocambo Arriba”.