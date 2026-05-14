Frida Kahlo cobra vida en Panamá con el musical ‘Frida: Pintando La Esperanza’

Tanto el productor de la obra Óscar Gallardo como el director de la obra Miguel Tubía aseguraron a este diario que la puesta en marcha del musical fue un trabajo conjunto en el que se tomaba en cuenta el guion escrito por Valadez para guiar no solamente la trama sino los detalles técnicos que lleva consigo la obra.'No solamente están las pinturas como tal, sino el hecho de presenciar cómo la actriz interactúa con imágenes que además no son estáticas. En algunos momentos sí lo son, pero es curioso ver cómo los cuadros se descomponen y cómo los elementos entran y salen de la imagen pictórica, algo que hasta ahora creo que no se había visto', apuntó Tubía.Por su lado, Gallardo cree que lo más valioso de este espectáculo teatral radica precisamente en el encuentro frontal con las pinturas de Frida Kahlo y el mensaje que surge de observarlas con paciencia, permitiendo que despierten sensibilidad y emociones. 'Eso es lo que la hace diferente a otros procesos que hemos podido conocer', señaló.