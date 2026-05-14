Frida Kahlo cobra vida en Panamá con el musical ‘Frida: Pintando La Esperanza’

Hoy a las 8:00 pm en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber se presentará el musical ‘Frida: Pintando La Esperanza’, el cual tiene como premisa ofrecer al espectador un espectáculo musical dramatizado que reconstruye los momentos más importantes de la artista mexicana Frida Kahlo, una figura que todavía permanece a día de hoy como un icono de la cultura popular latinoamericana.

La historia que se represente sobre el escenario buscará ofrecer una retrospectiva tal si fuera la acción de una máquina del tiempo. Las elipsis progresivas y regresivas – los saltos en el tiempo en la historia de la artista – permitirán al público una visión panorámica de los altibajos que sufrió Kahlo durante su vida.

Un musical que no solo busca retratar los momentos amargos que sufrió la artista mexicana durante sus 47 años de existencia, sino también en los felices. Esos momentos felices consistían en el reflejo, a través de sus 150 obras, de su lucha por la vida a pesar de las adversidades que enfrentó, como el haber estado postrada en una cama por largo tiempo tras las secuelas que le dejó un accidente de autobús. La felicidad que intentó conseguir Kahlo se plasmaba en unas pinturas llamativas para el ojo del ser humano, debido al uso de colores vibrantes y de elementos surrealistas similares a los usados por el barcelonés Salvador Dalí.

Algunos de los momentos cumbres que verán los asistentes al espectáculo serán los acontecimientos que se vivían en torno a la Revolución Mexicana del año 1910, hasta los viajes que Frida Kahlo cursó hacia los Estados Unidos y Europa.

Varias de las pinturas que reflejan el testimonio de la artista sobre estos acontecimientos – y que servirán como guía ilustrativa para el espectáculo - serán ‘La columna rota’, ‘Mis padres y yo’, ‘Autorretrato de pelo corto’, ‘Sin esperanza’, ‘Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos’ ‘Hospital Henry Ford’, ‘Allá cuelga mi vestido’, entre muchas otras.

En conversación con La Estrella de Panamá, la guionista y actriz protagonista Florianne Valadez expresó su entusiasmo por llevar este espectáculo por primera vez a Panamá, después de presentarlo en otros países como Costa Rica y España. En este sentido, Valadez afirmó que la producción del musical tiene pensado llevar esta obra a diversos países de la región como México, Argentina, Chile, Perú y Puerto Rico.

Valadez considera que tiene una conexión profunda con Frida Kahlo, al estudiar su figura y visitar diversos museos con su obra.

“Frida Kahlo y yo tenemos una conexión entre su historia, su legado y su mensaje, y la manera en que yo lo he reescrito, adaptado o transformado en mi emoción y en mi sentir. La obra está escrita principalmente a través de la pintura ‘Las dos Fridas’, una obra icónica de Frida que muestra a una Frida azul y a una Frida blanca. Ahí ella nos muestra esta dualidad. De hecho, la Frida blanca tiene una mirada mucho más triste, más caótica y conflictiva, mientras que la Frida azul tiene una mirada más esperanzadora, con ganas de lucha y de salir adelante, más emotiva y más alegre, si así lo queremos decir. Me identifico con su historia porque, como mujer, al final también entre mujeres nos entendemos, ¿no? (...) En síntesis, mi deber es hacer este triángulo entre las dos Fridas y yo como actriz e intérprete, reinterpretarlas y conectarlas en esta dualidad”, aseguró la actriz a este diario.

La actriz confiesa que lo más le emocionó a Frida Kahlo fue la vitalidad que destilaba en sus pinturas, en adición a las diversas obras que ya se han hecho sobre la vida de la artista como la película biográfica Frida (2002), producida y protagonizada por Salma Hayek.

Para traer la historia al escenario, Valadez atravesó por la écfrasis, definida por la Real Academia Española como la descripción precisa y detallada de un objeto artístico. La dramaturgo echó manos de este recurso. “Cuando alguien se inspira en una obra de arte, se puede escribir un poema, una obra de teatro o una composición musical. Y eso es justamente lo que yo hice”, precisó.

Cuando desarrolló la idea de traer la historia de Frida Kahlo a las tablas, Valadez tuvo en cuenta que había que mirar la biografía de la artista desde su contexto histórico y social.

“El personaje lo merece así. No le puedes quitar su ideología, su relación, sus conflictos ni su accidente. Todo eso está ahí y también está plasmado en las pinturas. Por ejemplo, en ‘La columna rota’, Frida Kahlo se pinta con el cuerpo abierto y una columna partida en mil pedazos. También hay cuadros relacionados con el tranvía con el que chocó. Todo eso forma parte inevitable de la vida de Frida y, cuando creas algo sobre ella, tienes que vivirlo y mencionarlo. Pero el punto también es encontrar dentro de esas pinturas otra parte. Si miras el fondo de ‘La columna rota’, no son colores oscuros ni caóticos. Todo lo contrario: hay un azul vibrante, como si estuviera por salir el sol, y un verde lleno de vida”, profundizó.

Para Valadez, el personificar a la artista Frida Kahlo a través de una obra de su autoría ha sido de muchos sueños que ha podido cumplir en su camino de convertirse en una artista. Estudió Producción y Teatro Musical en México, y empezó su carrera artística. A partir de ahí, se volvió conocida ante el público mexicano y latinoamericano con la interpretación de algunos roles dentro de la serie ‘La Rosa de Guadalupe’, además de realizar comerciales de televisión.

Lleva doce años viviendo en España y es dramaturga egresada de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctoranda en la Universidad Complutense.

A través de su camino de aprendizaje, la actriz entendió la importancia de aprender del equipo de una producción teatral. “Este musical es un trabajo en equipo”, reivindicó.