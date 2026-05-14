Trump y Xi: una reunión entre advertencias, tensiones globales y promesas de cooperación

La rivalidad tecnológica también ocupó buena parte de las negociaciones.Trump llegó acompañado por algunos de los empresarios más influyentes del planeta, incluyendo representantes de Tesla, Apple, Nvidia y Boeing.La presencia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, despertó enorme interés internacional debido a la disputa entre Washington y Pekín por el acceso a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial.China busca flexibilizar las restricciones estadounidenses sobre chips de alto rendimiento, mientras Estados Unidos intenta frenar el avance tecnológico chino en sectores considerados estratégicos para seguridad y defensa.La competencia por dominar la inteligencia artificial ya es considerada una de las principales batallas geopolíticas del siglo XXI.