Mulino asegura que no negociará con pandillas y refuerza despliegue policial

El presidente José Raúl Mulino dijo la mañana de este jueves 14 de mayo que solicitó al Ministerio de Seguridad un informe detallado sobre la situación de la seguridad en el país, al tiempo que aseguró que se mantendrá el despliegue de los estamentos policiales en las calles para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, Mulino enfatizó que su administración no negociará con pandillas que intenten alterar la tranquilidad de la población panameña.

“Pero yo no me voy a sentar, ni el ministro de Seguridad se va a sentar con el jefe de la pandilla equis a negociar. Nos toca apoyar a la ciudadanía en materia de seguridad, dotar a los estamentos y, de esta manera, se podrán prevenir muchos de estos ataques”, expresó Mulino.

El presidente sostuvo que el Gobierno continúa realizando esfuerzos para fortalecer a los organismos de seguridad mediante la adquisición de equipos y recursos necesarios para enfrentar el crimen organizado y las pandillas.

No obstante, reconoció que la situación es compleja debido a las disputas entre grupos criminales por el control del narcotráfico, lo que ha provocado recientes ajustes de cuentas en distintas partes del país.

“Vamos a proceder para defender a los ciudadanos panameños, que no son maleantes ni narcotraficantes, y que pueden ser víctimas del actuar irresponsable de estas pandillas”, afirmó.

Mulino señaló además que este fenómeno está relacionado con el incremento en la producción de cocaína en la región y el uso del territorio y los mares panameños como rutas para el tráfico internacional de drogas.

En ese sentido, calificó como positiva la reciente captura de más de veinte personas vinculadas al uso de contenedores para actividades de narcotráfico.

El mandatario también reveló que Panamá mantiene una cooperación inicial con Países Bajos para reforzar los mecanismos de vigilancia marítima y combatir el trasiego de drogas en aguas internacionales.

“Tenemos una cooperación incipiente con Países Bajos para establecer un mecanismo de trabajo con Aduana y la Policía para reforzar la vigilancia de nuestra navegación y evitar que sea en mares internacionales donde se realicen los trasbordos de droga de un barco a otro”, indicó.