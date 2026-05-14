Cuba acepta escuchar oferta de ayuda de Estados Unidos mientras empeora crisis energética y escasez de combustible

El gobierno de Cuba aseguró este jueves que está dispuesto a analizar la oferta de ayuda humanitaria por 100 millones de dólares propuesta por Estados Unidos, en medio de la grave crisis energética y económica que golpea a la isla. El anuncio fue realizado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien afirmó que La Habana aún desconoce los detalles específicos del ofrecimiento presentado por el Departamento de Estado estadounidense. “Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si estará dirigida a necesidades urgentes como combustibles, alimentos y medicinas”, expresó Rodríguez a través de redes sociales.

Cuba critica sanciones de Washington

Aunque el gobierno cubano mostró apertura para escuchar la propuesta, también cuestionó la política de presión impulsada por la administración estadounidense. Rodríguez calificó como contradictoria la “aparente generosidad” de un país que, según afirmó, mantiene una “guerra económica” contra el pueblo cubano mediante sanciones y restricciones financieras. No obstante, aseguró que Cuba no acostumbra a rechazar ayuda internacional cuando se ofrece “de buena fe” y con objetivos genuinamente humanitarios. El funcionario además indicó que el gobierno cubano no tendría inconvenientes en coordinar eventuales mecanismos de distribución junto a la Iglesia católica y otras organizaciones independientes.

Crisis energética agrava situación social

La posible ayuda llega en uno de los momentos más delicados para la isla caribeña. Desde hace meses, Cuba enfrenta prolongados apagones diarios, escasez de combustible y fuertes dificultades en servicios esenciales debido al deterioro de su sistema energético. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció recientemente que las reservas petroleras están prácticamente agotadas y advirtió que la situación “se está poniendo más caliente” ante el aumento de demanda durante el verano. Las interrupciones eléctricas provocaron protestas ciudadanas en diferentes zonas de La Habana y otras provincias del país.

Presión política y tensión bilateral