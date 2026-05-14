Cuba acepta escuchar oferta de ayuda de Estados Unidos mientras empeora crisis energética y escasez de combustible

La posible ayuda llega en uno de los momentos más delicados para la isla caribeña.Desde hace meses, <b>Cuba enfrenta prolongados apagones diarios, escasez de combustible y fuertes dificultades en servicios esenciales</b> debido al deterioro de su sistema energético.<b>El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy</b>, reconoció recientemente que <b>las reservas petroleras están prácticamente agotadas</b> y advirtió que la situación <b>'se está poniendo más caliente'</b> ante el aumento de demanda durante el verano.Las interrupciones eléctricas provocaron protestas ciudadanas en diferentes zonas de <b>La Habana</b> y otras provincias del país.