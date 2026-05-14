¡No caiga! Estas son las estafas más denunciadas en Panamá durante 2026

Las estafas y fraudes continúan disparándose en Panamá. <a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">La Procuraduría General de la Nación</a> informó que entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026 se han contabilizado un total de 2,509 denuncias relacionadas con distintos métodos de engaño utilizados por delincuentes para robar dinero e información personal.La cifra ha generado preocupación debido a la variedad de modalidades utilizadas por los estafadores, quienes aprovechan llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales e incluso falsas ofertas de viajes y trámites para engañar a las víctimas.<b>¿Cuáles son las estafas más denunciadas en Panamá?</b>Según detalló la entidad, entre las modalidades más frecuentes reportadas este año se encuentran:<i>- Falsos premios telefónicos</i><i>- Trámites migratorios fraudulentos</i><i>- Paquetes vacacionales engañosos</i><i>- Supuestas donaciones benéficas falsas</i><i>- Mensajes SMS fraudulentos</i>Las autoridades advirtieron que muchos delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para generar confianza y presionar a las personas a entregar dinero, datos bancarios o información confidencial.<b>Así operan los delincuentes</b>En algunos casos, los estafadores llaman a sus víctimas asegurando que ganaron premios millonarios o viajes internacionales, pero exigen pagos previos para 'liberar' el supuesto beneficio.También se han detectado engaños relacionados con trámites migratorios falsos, donde delincuentes ofrecen acelerar documentos o permisos a cambio de depósitos bancarios.Otra modalidad en crecimiento son los SMS fraudulentos, conocidos como 'smishing', en los que los criminales envían enlaces falsos simulando ser bancos, empresas o instituciones oficiales para robar contraseñas y datos personales.<b>Autoridades piden extremar precauciones</b>La Procuraduría reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta y evitar compartir información personal o bancaria con desconocidos.<b>Además, recomendaron:</b><b>No hacer pagos anticipados por premios o promociones</b><b>Verificar siempre la autenticidad de páginas web y números telefónicos</b><b>No abrir enlaces sospechosos enviados por SMS o WhatsApp</b><b>Denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades</b>