¡No caiga! Estas son las estafas más denunciadas en Panamá durante 2026

Las estafas y fraudes continúan disparándose en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2026 se han contabilizado un total de 2,509 denuncias relacionadas con distintos métodos de engaño utilizados por delincuentes para robar dinero e información personal.

La cifra ha generado preocupación debido a la variedad de modalidades utilizadas por los estafadores, quienes aprovechan llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales e incluso falsas ofertas de viajes y trámites para engañar a las víctimas.

¿Cuáles son las estafas más denunciadas en Panamá?

Según detalló la entidad, entre las modalidades más frecuentes reportadas este año se encuentran:

- Falsos premios telefónicos

- Trámites migratorios fraudulentos

- Paquetes vacacionales engañosos

- Supuestas donaciones benéficas falsas

- Mensajes SMS fraudulentos

Las autoridades advirtieron que muchos delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para generar confianza y presionar a las personas a entregar dinero, datos bancarios o información confidencial.

Así operan los delincuentes

En algunos casos, los estafadores llaman a sus víctimas asegurando que ganaron premios millonarios o viajes internacionales, pero exigen pagos previos para “liberar” el supuesto beneficio.

También se han detectado engaños relacionados con trámites migratorios falsos, donde delincuentes ofrecen acelerar documentos o permisos a cambio de depósitos bancarios.

Otra modalidad en crecimiento son los SMS fraudulentos, conocidos como “smishing”, en los que los criminales envían enlaces falsos simulando ser bancos, empresas o instituciones oficiales para robar contraseñas y datos personales.

Autoridades piden extremar precauciones

La Procuraduría reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta y evitar compartir información personal o bancaria con desconocidos.

Además, recomendaron:

No hacer pagos anticipados por premios o promociones

Verificar siempre la autenticidad de páginas web y números telefónicos

No abrir enlaces sospechosos enviados por SMS o WhatsApp

Denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades