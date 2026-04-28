Autoridad del Tránsito alerta sobre SMS falsos de multas para estafar conductores

<a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a> advirtió este martes 28 de abril que este tipo de prácticas buscan engañar a los conductores mediante notificaciones falsas de multas, instándolos a ingresar a enlaces sospechosos donde podrían comprometer sus datos.<i>Ante esta situación, la institución recomendó a la población:</i><b>No hacer</b><i><b> clic</b></i><b> en enlaces desconocidos o sospechosos</b><b>No compartir datos personales, bancarios ni contraseñas</b><b>Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales</b>La entidad reiteró que no solicita pagos mediante enlaces enviados por SMS, por lo que cualquier mensaje con estas características debe ser considerado fraudulento.<b>Este tipo de alertas se da en un contexto de aumento de intentos de fraude digital en Panamá</b>, por lo que las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa.