Autoridad del Tránsito alerta sobre SMS falsos de multas para estafar conductores

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió este martes 28 de abril que este tipo de prácticas buscan engañar a los conductores mediante notificaciones falsas de multas, instándolos a ingresar a enlaces sospechosos donde podrían comprometer sus datos.

Ante esta situación, la institución recomendó a la población:

No hacer clic en enlaces desconocidos o sospechosos

No compartir datos personales, bancarios ni contraseñas

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales

La entidad reiteró que no solicita pagos mediante enlaces enviados por SMS, por lo que cualquier mensaje con estas características debe ser considerado fraudulento.

Este tipo de alertas se da en un contexto de aumento de intentos de fraude digital en Panamá, por lo que las autoridades instan a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa.