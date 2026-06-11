Diputado Neftalí Zamora renuncia a la bancada Vamos y denuncia presiones políticas

El diputado por la libre postulación Neftalí Zamora, anunció este jueves 11 de junio su renuncia formal a la bancada Vamos, señalando diferencias de criterio y cuestionando lo que calificó como presiones políticas dentro del colectivo.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Zamora aseguró que su decisión responde a la necesidad de mantener su independencia política y actuar con base en criterios técnicos y no en intereses partidistas o electorales.

“Mi independencia de criterio no es negociable. La politica va más allá de tomardecisiones populares, requiere la valentía y coherencia de asumir transformacionesestructurales, poniendo siempre al país por encima de cualquier beneficio personal oproyecto político futuro” expresó.

En su pronunciamiento, destacó algunos de los logros impulsados durante su gestión legislativa, la presentación de iniciativas para la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la liberación de las concesiones de transporte, así como la gestión para la licitación del Hospital de Panamá Norte.

Zamora también se refirió a las críticas relacionadas con el traslado de partidas presupuestarias dentro de la Asamblea Nacional.

Según indicó, la medida respondió a obligaciones presupuestarias destinadas al pago de salarios de los funcionarios legislativos, incluidos colaboradores de la propia bancada Vamos.

Asimismo, rechazó señalamientos sobre un supuesto aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional y aseguró que el monto actual es menor al ejecutado durante el periodo 2024-2025 y significativamente inferior al correspondiente al quinquenio 2019-2024.

El diputado sostuvo que el comunicado emitido por Vamos en horas de la madrugada obedeció a “presiones políticas de cara al 1 de julio” y acusó a la agrupación de priorizar “la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”.

Pese a su salida de la bancada, Zamora afirmó que continuará ejerciendo su labor legislativa desde su curul como diputado independiente, defendiendo los intereses de los ciudadanos de Panamá Norte y del país.

“Seguiré trabajando desde mi curul con absolutaindependencia y firmeza, defendiendo los intereses de los ciudadanos de PanamáNorte y de todo el país” concluyó en su comunicado.