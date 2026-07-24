Becados de Colombia, Perú y República Dominicana de la FMBBVA se reúnen con la reina de España

Dieciséis jóvenes becados por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) de Colombia, Perú y República Dominicana fueron recibidos en audiencia por la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, para contarle cómo el hecho de poder estudiar una carrera universitaria está cambiando sus vidas.

Estos jóvenes son hijos de emprendedores de pocos recursos a los que atiende la fundación, por lo que serán la primera generación en estudiar en la universidad gracias a estas becas.

Es el caso de la peruana Bianca Piminchumo, que nació en el Amazonas y a sus 18 años está estudiando Derecho, ya que, según ha contado su vocación por la ley nació en un congreso donde “conoció de cerca las problemáticas” de su región y eso despertó “el interés de ser parte de la solución”.

Junto a ella, también estuvo el colombiano David Pineda, de 16 años, que estudia Ingeniería Mecánica y cuya madre tiene una pequeña tienda de abarrotes y está a cargo de su hija menor con discapacidad múltiple.

Pineda le explicó a Doña Letizia que no podían pagar los estudios superiores y atender al mismo tiempo las necesidades especiales de su hermana pequeña: “Esta beca es un reconocimiento a todo el esfuerzo de mi madre que, además, le va a permitir poder cuidar de mi hermana”.

En este sentido, el director general de la FMBBVA destacó que a través de Bancamía, Financiera Confianza y Banco Adopem, entidades de la FMBBVA en Colombia, Perú y República Dominicana, apoyan a los padres y madres de estos jóvenes con financiación, microseguros y educación financiera y digital para que puedan impulsar sus negocios.

En total, la fundación atiende a más de 3 millones de emprendedores vulnerables en cinco países de América Latina.

Desde el inicio de las becas en 2020, 181 jóvenes han podido mejorar su presente y su futuro gracias a la educación, según afirmó a FMBBVA, quien también confirmó que esta edición ampliaron las becas a República Dominicana y próximamente lo harán a Panamá.

Precisamente, desde R. Dominicana, Yennifer Jiménez, de 22 años e hija de una emprendedora dedicada a la venta de embutidos, le ha trasladado a la reina de España la oportunidad que supone recibir este apoyo.

“Estudiaré Educación Especial porque quiero ser una profesional que marque la diferencia, que acompañe, apoye y crea en el potencial de cada niño, sin importar los retos que enfrente”, añadió.

Como cada año, junto a los becados, la reina Letizia y el director general de la FMBBVA, estuvo el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, para quien escuchar las historias de estos jóvenes “nos recuerda la importancia de apostar por la educación para romper con el círculo de la pobreza”.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando Luz Nelly, una emprendedora colombiana madre de un becado fallecido recientemente, Mario Naicipa, que conoció a la Reina en una audiencia anterior, le ha enseñado a doña Letizia la exposición virtual que la FMBBVA ha creado con las fotografías, dibujos y poemas de Mario.

Un homenaje póstumo con el objetivo de que ese metaverso sirva para destacar que la educación es capaz de traspasar fronteras y hasta dimensiones.

La madre de este joven colombiano también le ha entregado ‘Las Puertas de la Vida’, un tríptico con fotos de Mario en agradecimiento por su respaldo a estas becas que, en su opinión, están cambiando los destinos de estos jóvenes.